GF Vip, elezioni politiche: concorrenti in quarantena dopo il voto? La decisione di Signorini

Lunedì 19 settembre partirà ufficialmente la nuova edizione del GF Vip. I primi concorrenti varcheranno la soglia della porta rossa e saranno pronti a mettersi in gioco. Ad ogni modo, come tutti gli italiani sapranno, domenica 25 settembre ci saranno le elezioni politiche in tutto il paese.

Anche i concorrenti del reality show hanno il diritto e il dovere di parteciparvi, pertanto, gli verrà concesso un permesso speciale per recarsi alle urne. Al loro rientro, però, dovranno effettuare una quarantena a causa del covid? Ecco cosa ha deciso Alfonso Signorini.

Cosa accadrà ai concorrenti del GF Vip per le elezioni politiche

La nuova edizione del GF Vip sta per aprire i battenti e in molti si stanno domandando cosa accadrà in virtù delle elezioni politiche del 25 settembre. In un primo momento si era addirittura pensato di mandare in onda il reality show dopo tale data, ma alla fine si è optato per una scelta diversa. In ogni caso, i concorrenti che vorranno avranno comunque la possibilità di andare ad esprimere la loro preferenza.

Ciascun concorrente verrà condotto al di fuori della casa più spiata d’Italia per recarsi alle urne. A causa del covid, però, sorge spontanea una domanda. Cosa accadrà a chi uscirà dalla casa? Prima di rientrare dovrà sottoporsi ad una quarantena obbligatoria, così come accade in vista dell’ingresso in casa? Ricordiamo, infatti, che i concorrenti che entreranno il 19 settembre in casa sono stati in quarantena una settimana. Dunque, questo accadrà anche dopo le votazioni? A quanto pare no.

Ci sarà una quarantena? Signorini prende una decisione

Se a seguito delle elezioni politiche i concorrenti del GF Vip dovessero trascorrere una settimana di quarantena al di fuori della casa, questo implicherebbe una conseguenza immediata. La casa, infatti, potrebbe restare vuota o quasi per una settimana intera, spingendo così l’azienda a dover interrompere la programmazione della trasmissione per tutto il periodo. Questa, però, non sembra essere una strada percorribile.

Proprio per tale ragione, Alfonso Signorini, in concomitanza con tutto lo staff del GF Vip, ha deciso che i concorrenti che andranno a votare non dovranno sottoporsi a nessuna quarantena. Dopo aver esercitato il loro diritto e dovere, potranno tornare regolarmente nell’appartamento di Cinecittà. I protocolli anti-covid, dunque, subiranno un drastico ridimensionamento. L’unica preoccupazione sorge solamente per i soggetti a rischio e più anziani che saranno presenti in casa.