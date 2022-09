Roberta di Padua umiliata in rete, il pubblico non perdona: ” saresti più onesta a iscriverti ad un sito di incontri”

Piovono accuse pesanti per la dama di Uomini e donne, Roberta di Padua

Dopo lo scontro tra Chiara e Davide a Uomini e donne che ha visto la presenza anche di Roberta di Padua, il pubblico a casa si è schierato completamente dalla parte della Rabbi.

Per molti, la giovane ex corteggiatrice aveva ragione ad avere dubbi sull’amicizia tra l’ex e la dama del parterre senior, dato che alla fine si sono visti e tra loro c’è stato qualcosa. Infatti, nel corso della puntata, andata in onda ieri pomeriggio, tutti si sono scagliati contro la dama di Cassino, additandola come la colpevole di tutto.

Uomini e donne: Roberta di Padua e Davide Donadei si piacciono!

Per molti amanti di Uomini e donne, Roberta di Padua non ha fatto una bella figura. Alla fine Chiara aveva ragione tra Davide e Roberta non era solo amicizia. I duu si piacevano già due anni fa e nessuno lo ha nascosto. Appena terminata la storia da Donadei e la Rabbi, i due si sono visti a Roma per mangiare una pizza assieme.

Alcuni notiziari di gossip hanno parlato anche di un dopo cena, affermando di averli visti in un albergo insieme. Davide invece ha smentito tutto, spiegando che tra lui e Roberta c’è stato solo un bacio, non negando però il desiderio di andare oltre.

La dama presa di mira sui social: il pubblico esagera con le accuse

Nel corso della puntata, Davide non ha nemmeno nascosto di averla invitata a Roma ad uscire insieme prima della registrazione. Un invito che Roberta ha rifiutato in quanto ha capito che tra di loro non poteva nascere nulla vista la differenza di età.

Differenza che secondo qualcuno doveva notare e sapere già la prima volta che si sono visti e forse anche prima del bacio. A pensarla così è stata anche Tina Cipollari, tra gli applausi del pubblico presente. Ma la vera conferma, è arrivata da un gruppo dedicato al dating di Maria de Filippi su facebook. In tanti si sono schierati dalla parte dell’opinionista ma aggiungendo parole poco carine: “Roberta saresti più onesta e coerente a iscriverti ad un sito per incontri”. Cosa risponderà la Di Padua?