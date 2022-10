Uomini e Donne, nella puntata del 20 ottobre: Roberta furiosa, bacio per Lavinia

Nella puntata di giovedì 20 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si continuerà con il dibattito tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo si è appena dichiarato a Ida Platano, lasciando l’altra dama assolutamente sconcertata.

Tra i due, dunque, si aprirà un dibattito particolarmente acceso. In seguito, poi, sarà la volta di Gemma Galgani, che racconterà come stia andando con il cavaliere Roberto. Poi spazio alle esponenti del trono classico.

Ancora scontri al trono over di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Roberta Di Padua continuerà ad attaccare pesantemente Alessandro Vicinanza. La donna non potrà fare a meno di ammettere di essere rimasta molto male per come il cavaliere si è comportato. Quest’ultimo, infatti, dopo essere stato esortato molto da Maria De Filippi, ha deciso di aprire il suo cuore a Ida. A tal proposito, le ha detto di essere innamorato.

La Platano ha avuto una reazione un po’ inaspettata. Nello specifico, la donna ha inizialmente detto di non credere molto alle parole del suo interlocutore. In seguito, poi, ha ammesso di non ricambiare il suo sentimento. Quest’oggi, però, vedremo che la situazione si modificherà leggermente, in quanto la donna accetterà di uscire in esterna con lui. Roberta, invece, continuerà ad essere profondamente delusa dal ragazzo.

Spoiler 20 ottobre: novità per Gemma e baci al trono classico

In merito a Gemma Galgani, invece, la dama sta continuando ad uscire con Roberto. Nel corso della puntata del 20 ottobre di Uomini e Donne vedremo che la torinese dovrà confrontarsi anche con un’altra donna. Roberto, infatti, sembrerà molto interessato anche a Silvia. Tra le due dame, dunque, non mancheranno dei dibattiti piuttosto accesi. Successivamente, poi, la padrona di casa inviterà le due troniste a scendere in studio.

Lavinia e Federica si accomoderanno alle loro postazioni e si partirà dalla prima. La ragazza ha portato, ancora una volta, in esterna Alessio. I due sono stati molto bene, al punto che è scattato anche un bacio. Al termine della proiezione, poi, i ragazzi commenteranno quello che è accaduto. In seguito sarà la volta di Federica, ma per lei non ci sarà nessun bacio passionale. Dei due tronisti maschi, invece, quest’oggi non si parlerà. I due ragazzi non scenderanno neppure in studio per prendere parte alla puntata.