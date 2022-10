Antonella Fiordelisi è stata con un noto conduttore prima del GF Vip: scoppia la bomba

L’attuale concorrente del GF Vip, Antonella Fiordelisi, pare abbia avuto una relazione segreta con un noto conduttore del mondo della tv. A dare questa notizia in esclusiva è stato il magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Sul settimanale sono presenti dei dettagli piuttosto precisi volti a mettere in evidenza l’esistenza di questa frequentazione avvenuta la scorsa estate. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Lo scoop su Antonella Fiordelisi e un noto conduttore

Stando a quanto trapelato in queste ore sul web, pare proprio che Antonella Fiordelisi abbia avuto una relazione con un noto conduttore. Il protagonista di questo scoop è il presentatore di Non è l’arena, Massimo Giletti. Stando a quanto riportato sul magazine di Signorini, sembrerebbe proprio che i due abbiano iniziato a frequentarsi a luglio. I due sono stati beccati insieme in zona Brera.

In particolar modo, Giletti ha raggiunto Antonella con la sua scorta e l’ha accompagnata all’interno di una gioielleria, dove la giovane doveva svolgere delle commissioni. Successivamente, poi, i due si sono recati in un bar e si sono concessi un aperitivo. In tale occasione, i due sono apparsi molto sereni e complici. Il vero scoop, però, risale a qualche ora dopo. Nello specifico, infatti, dopo aver trascorso delle ore insieme in giro per la città, Antonella e Massimo si sono recarti in un’abitazione e vi hanno trascorso lì la notte insieme.

Come commenterà Antonella la questione al GF Vip?

Naturalmente, non ci può essere testimonianza di quanto accaduto nella notte tra Antonella Fiordelisi e il conduttore. Ad ogni modo, il rapporto tra i due sarebbe durato poco tempo. Si è trattato di una relazione fugace e segreta, che forse i due credevano di riuscire a tenere nascosta. La loro frequentazione, infatti, si è interrotta nel momento in cui Massimo Giletti è andato in Sicilia per trascorrere le sue vacanze, mentre la modella è tornata a Salerno.

La notizia, chiaramente, sta facendo il giro del web in queste ore. Il presentatore non è minimamente intervenuto sulla faccenda. Per quanto riguarda Antonella, invece, la ragazza è all’interno della casa del GF Vip, pertanto, è altamente probabile che venga informata dallo stesso direttore del magazine Chi di quanto riportato sul suo giornale. Una volta fatto, la giovane potrà commentare l’accaduto svelando cosa ci sia stato davvero con Giletti. Non ci resta che attendere per scoprire cosa dirà.