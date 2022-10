Ginevra Lamborghini svela come ha reagito Elettra alla sua squalifica: reazione inattesa (VIDEO)

Nell’ultima puntata online di Casa Chi è intervenuta Ginevra Lamborghini la quale ha fatto delle confessioni inedite su sua sorella Elettra, svelando come abbia reagito alla sua squalifica. In particolar modo, l’ex gieffina ha svelato che il comportamento della sorella è stato del tutto inaspettato.

In particolar modo, la protagonista dell’intervista ha detto di aver scoperto cosa abbia detto e fatto Elettra attraverso alcuni familiari. Vediamo, dunque, se davvero la cantante abbia esultato per quanto accaduto a sua sorella oppure no.

Nessuna faida in atto tra Elettra e Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato di quanto accaduto al GF Vip ed ha svelato anche la vera reazione di Elettra alla sua squalifica. Nello specifico, la giovane ha ribadito di aver vissuto l’inferno quando è uscita dalla casa, in quanto è stata colpita da minacce di morte, insulti e accuse di ogni genere. Tutta questa situazione permane anche adesso, tuttavia, con il passare del tempo, Ginevra sta imparando a lasciarsi scivolare tutto addosso.

In seguito, poi, Ginevra ha spiegato che molti sul web credono che sua sorella Elettra stia godendo del suo dolore e, soprattutto, per come sia finita la sua esperienza nel reality show. Le cose, però, non sembra stiano esattamente in questo modo. Ginevra, infatti, ha chiarito che non c’è assolutamente una faida in atto tra lei e sua sorella. Anzi, quello che è accaduto al GF Vip pare abbia addirittura aperto uno spiraglio.

Ecco la reazione di Elettra alla squalifica della sorella

Nel corso dell’intervista, infatti, Ginevra Lamborghini ha detto di aver saputo da alcuni familiari che Elettra non abbia affatto gioito della sua squalifica. Questo, dunque, è dimostrazione del fatto che, forse, un minimo di affetto sia rimasto tra loro, malgrado tutto quello che è accaduto e i motivi che le hanno portate a dividersi. Ginevra, infatti, non ha negato di essere molto felice di questo, sta di fatto che ha intenzione di lavorare proprio su questo fronte per cercare di ricucire il rapporto con sua sorella.

L’ex gieffina, infatti, ha voluto concludere questa parte di intervista dicendo che, a volte, nella vita non tutti i mali vengono per nuocere. Pertanto, le cose orribile che ha dovuto affrontare, e sta affrontando tutt’ora, potrebbero rappresentare il prezzo da pagare per guadagnarsi una tranquillità familiare.