Oroscopo 22 ottobre 2022: Ariete sul pezzo, Bilancia molto responsabili

Le previsioni dell’oroscopo del 22 ottobre denotano grandi novità in arrivo per i nati sotto il segno della Vergine. I Sagittario, invece, devono reinventarsi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete molto svegli e scaltri in questo periodo. Vi sentite abbastanza in forma e riuscite a tenere testa anche alle situazioni un po’ più complicate. Cercate di mettere da parte l’orgoglio in amore.

Toro. Buon momento per dare il via ad una nuova attività. Se avete voglia di cambiare e di trovarvi in situazioni differenti, fatelo. Non abbiate paura delle conseguenze e mettetevi sempre in gioco.

Gemelli. In amore ci sono degli alti e bassi. L’Oroscopo del 22 ottobre vi invita a non aspettare che sia sempre l’altro a fare la prima mossa. Se sentite il bisogno di dire o fare qualcosa, buttatevi.

Cancro. La giornata sarà piuttosto dinamica. Cercate di approfittare di un po’ di tempo libero per dedicarvi alle persone care. Potreste rimanere profondamente colpiti da una sorpresa.

Leone. Giornata interessante sul fronte dei rapporti sentimentali. L’Oroscopo del giorno 22 ottobre vi invita ad essere temerari. In amore dovete capire bene cosa volete prima di esporvi rischiando di illudere gli altri.

Vergine. Ci sono delle belle novità in arrivo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. State per compiere delle scelte importanti, quindi, cercate di essere il più lucidi possibile.

Previsioni 22 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tendenzialmente siete persone molto responsabili. Ad ogni modo, ci sono momenti nella vita in cui è importante fare anche qualche pazzia. Non lasciate che siano sempre gli altri a godersi le belle cose.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 22 ottobre vi invitano ad essere un po’ più presenti nella vita di coppia. Nell’ultimo periodo, forse, avete trascurato alcuni aspetti, adesso è il momento di recuperare.

Sagittario. Talvolta nella vita sorge la necessità di reinventarsi. Se avete avuto delle delusioni, mettetele da parte e guardate al futuro, con maggiore ottimismo e serenità.

Capricorno. Non è mai troppo tardi per cambiare idea. Ci sono delle grandi novità in arrivo sul lavoro, ma dovete essere sicuri del percorso che avete intrapreso. Dal punto di vista sentimentale, invece, sentite il bisogno di una persona cara.

Acquario. Spesso avete la pretesa di svolgere sempre tutto da soli. In certi casi, però, chiedere aiuto è la scelta più logica e sensata. Non abbiate paura di mostrare le vostre fragilità, almeno alle persone care.

Pesci. Grandi cambiamenti per voi. Presto la vostra vita potrebbe subire uno stravolgimento importante, pertanto, cercate di essere preparati e di non perdere mai la concentrazione. In amore ci vuole impegno.