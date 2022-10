Uomini e donne sospeso: Maria De Filippi salta due puntate

Sospese due puntate di Uomini e donne

Eccoci qui con il nostro ormai consueto appuntamento con le anticipazioni della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi in onda come sempre dal lunedì al venerdì su Canale Cinque a partire dalle ore 14 e 45. Questa volta purtroppo siamo qui per darvi una brutta notizia che riguarda proprio il programma.

Uomini e donne sospeso: il motivo

Come spesso accade Maria De Filippi è costretta a cambiare per via di festività o altro la programmazione dei suoi format. Questa è la volta di Uomini e donne che per alcuni giorni non andrà in onda.

Gli appassionati della trasmissione dovranno infatti rinunciare a due puntate, rispettivamente quella di lunedì 31 ottobre 2022 e martedì 1 novembre 2022, in quanto la nota conduttrice Maria De Filippi, per via della festività del 1 novembre, ha deciso di non mandare in onda il tanto amato programma della fascia pomeridiana di Canale 5.

Ovviamente, tutti si stanno chiedendo dunque quando ritornerà il loro programma preferito e a tal riguardo possiamo dirvi che tutto tornerà regolare da mercoledì 2 novembre.

Anticipazioni: cosa vedremo mercoledì dalla De Filippi?

Grazie alle anticipazioni di Uomini e donne circolate in rete nei giorni scorsi possiamo svelare cosa vedremo in anticipo mercoledì 2 nvoembre.

Grandi novità in arrivo come sempre e a quanto pare ancora una volta il protagonista della registrazione è stato Alessandro Vicinanza. Il cavaliere salernitano in questi giorni è al centro del gossip sia per il suo rapporto con Ida Platano e Roberta Di Padua, sia per le foto inedite che sono uscite nelle ultime ore che in merito alla sua abitazione, tutt’altro che umile.

Ma il vero colpo di scena come abbiamo visto nei gironi scorsi è il fatto che ha ammesso di amare ancora la Platano e di voler riprovarci con lei. Una dichiarazione inaspettata che ha lasciato tutti senza parole, compresa la stessa Maria De Filippi.

Ida, intanto, non si è molto esposta sulla questione ma ha deciso di concedergli un’uscita e capire realmente le sue intenzioni. Come sarà andata? Non ci resta altro che attendere…

