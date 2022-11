Loredana Lecciso si rivolge agli avvocati, pronto l’affondo alla Power: “le chiederò i danni”

Nuovo scontro tra Loredana Lecciso e Romina Power: adesso tutto va in mano agli avvocati

Sembra proprio che Loredana Lecciso non abbia digerito la diffida della Power qualche settimana fa. La show girl, infatti, non ha apprezzato il gesto della cantante anche perchè a causa sua si rovina anche la propria immagine. Stando ad alcune indiscrezioni sembra che nemmeno Mara Venier abbia preso bene la scelta dell’amica ma ovviamente l’ha rispettata.

Ora a distanza di poche settimane sono spuntati sull’argomento altri colpi di scena. Sembra che la Lecciso adesso abbia voglia di vendetta. Perchè? Secondo un’amica si è rivolta ad un avvocato per far partire una denuncia a carico della rivale. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli.

Loredana Lecciso pronta a denunciare Romina Power

Un’amica di Loredana Lecciso, ha parlato con Nuovo, che ha colto la palla al balzo per lanciare un interessante retroscena. Di cosa si tratta?

Ha rivelato di essere venuta a conoscenza che la compagna del popolare cantante di Cellino pare voglia chiedere i danni a Romina per via di questa famosa diffida: “Vuole capire se ci sono i presupposti per chiedere i danni a Romina Power…”. Insomma, la questione potrebbe finire in tribunale. C’è da precisare che al momento l’identità di questa persona rimane misteriosa… Chissà infatti chi è.

Al Bano Carrisi appoggia la sua compagna

Secondo le dichiarazioni di questa amica misteriosa di Loredana Lecciso, pare che anche Al Bano si sia schierato dalla sua parte. Il cantante sembra aver appoggiato a pieno la scelta della sua compagna dandole pieno sostegno.

Infine, sempre questa persona ha poi rivelato che Loredana spesso e volentieri si è sentita umiliata dalla rivale, che non avrebbe mai perso occasione per metterla in difficoltà con alcune sue uscite forse un po’ fuori luogo.

Oltre a quanto successo adesso a Domenica In, anche in passato le ha lanciato frecciatine dichiarando addirittura che tra di loro c’è ancora un sentimento. Secondo questa persona, inoltre, il fatto che la show girl salentina non abbia mai ricevuto la proposta di matrimonio in tutti questi anni la farebbe sentire “inferiore” e di conseguenza avrebbe meno certezze.