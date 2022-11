GFVip anticipazioni, cambio programma per le new entry: “un vippone fuori, ha violato le regole”

Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip: un concorrente fuori prima del suo ingresso

Grande attesa per la puntata del Grande Fratello Vip in onda tra poche ore su Canale 5. Come già sicuramente sapete nel corso della diretta ci saranno nuovi ingressi. A confermarlo anche Federica Panicucci durante la puntata di Mattino 5.

Parliamo di ben sei concorrenti nuovi che regaleranno nuove emozioni al pubblico a casa. A quanto pare, però, uno di questi ha violato il regolamento ancora prima di varcare la porta rossa: motivo per cui è stato fatto fuori. Ma andiamo a vedere insieme di chi si tratta.

Grande Fratello Vip anticipazioni: un vippone si è già ritirato

Qualcuno ha violato il regolamento ci fa sapere il portale mondo tv. Federica Panicucci stamattina ha rivelato che stasera ci sarebbero stati 6 ingressi ma qualcosa è accaduto tanto da cambiare le carte in regola.

Sembra accertato che uno dei Vipponi abbia abbandonato l’hotel dove stava espletando il protocollo per la quarantena. Alla base del ritiro problemi con la produzione del reality che avrebbe vietato l’uso delle sigarette in camera e soprattutto non avrebbe rispettato alcune richieste concordate prima della quarantena.

Non sappiamo con precisione chi dei sei Vipponi sia stato fatto fuori, ma sembrerebbe un uomini. Per evitare polemiche dunque Alfonso Signorini e tutta la sua troupe ha ben pensato di far entrare solo tre concorrenti e gli altri tre la prossima settimana, o meglio lunedì.

Cosa vedremo questa sera?

Nel corso della puntata in onda questa sera sicuramente ci saranno tante cose di cui parlare. Senza ombra di dubbio una delle questioni più succulente che il pubblico vuole capire è ciò che è successo tra Antonino e Giaele dietro il puff ieri mattina.

I due si sono appartati e sembra che qualcosa ci sia stato. D’Altronde la Donà è sposata e in queste ore si è detta molto preoccupata per ciò che ha visto anche suo marito. Inoltre, sicuramente si parlerà anche di Antonella Fiordalisi e del flirt che sta vivendo con Edoardo. Infine, sapremo anche chi tra i nominati lascerà la Casa del Grande Fratello Vip e chi invece entrerà.