Spoiler Uomini e Donne 4 novembre: Lavinia in crisi con Alessio

La puntata del 4 novembre di Uomini e Donne sarà incentrata sul prosieguo di quanto accaduto ieri. La scorsa messa in onda si è conclusa con un dibattito molto acceso tra Ida, Alessandro e Roberta.

Ebbene, oggi si continuerà a parlare di questa faccenda e poi si passerà ai più giovani. Al centro dell’attenzione ci saranno le due troniste donne. In particolar modo, vedremo che Lavinia sarà molto in difficoltà con il corteggiatore Alessio.

Nuova lite tra Lavinia e Alessio a Uomini e Donne

Nella puntata del 4 novembre di Uomini e Donne vedremo che Ida e Alessandro continueranno a discutere a causa di Roberta. Quest’ultima proprio non riesce a rassegnarsi al fatto che Vicinanza abbia deciso di punto in bianco di chiudere la frequentazione con lei e tornare su Ida. Ad ogni modo, dopo aver sviscerato nel profondo questa dinamica, senza comunque arrivare ad un punto di incontro, Maria De Filippi chiamerà in studio le troniste.

Al centro dell’attenzione ci sarà Lavinia. La ragazza, nel corso di una precedente messa in onda, si è mostrata piuttosto turbata. In particolare, la protagonista ha avuto una sorta di attacco di panico nel momento in cui ha cominciato a temere che Alessio non fosse più così interessato a lei. Proprio allo scopo di chiarire le cose, la ragazza porterà nuovamente in esterna il suo corteggiatore. Anche in questa circostanza, però, non mancheranno i momenti di scontro.

Un corteggiatore ritorna e uno va via nella puntata del 4 novembre

Lavina e Alessio, infatti, avranno un nuovo momento di scontro che verrà ampiamente affrontato durante la puntata del 4 novembre di Uomini e Donne. In merito a Federica, invece, la ragazza è andata a riprendere Federico, che nella scorsa messa in onda aveva deciso di andare via. I due, così, sono usciti in esterna e oggi scopriremo che cosa si sono detti. Ad ogni modo, le anticipazioni parlano di una riconciliazione.

Federica, però, ha portato in esterna anche un corteggiatore nuovo, ovvero, Stefano, I due si troveranno abbastanza bene, tuttavia, l’Aversano proprio non riuscirà a provare qualche emozione forte nei confronti dei suoi corteggiatori. In ogni caos, uno di loro prenderà la decisione di andare via. A fare tale scelta sarà Gabriele. Il ragazzo non è stato portato in esterna neppure questa volta, pertanto, deciderà di andare via. Federica non farà nulla per fermarlo.