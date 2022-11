Totti – Fiordalisi, la questione si fa seria: intervengono gli avvocati

Il caso che vede protagonisti la concorrente del GF Vip 7 e Francesco si fa serio

Come in molti sanno nei giorni scorsi le parole di Antonella Fiordalisi a riguardo i presunti messaggi di Totti che le avrebbe mandato hanno scatenato il web. Infatti, ad intervenire è stato proprio un amico di Francesco spiegando che il calciatore nemmeno la conosce. Ma cosa è successo adesso? Perchè sono intervenuti gli avvocati?

Totti e Fiordalisi: il team legale dell’influencer procede per vie legali

Le parole di Antonella Fiordalisi non sono passate inosservate ne al pubblico a casa e ne tanto meno ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo ne ha parlato in diretta televisiva nelle scorse puntate dando la possibilità alla gieffina di dire la sua.

Antonella ha spiegato che Francesco le ha mandato un messaggio, un semplice ciao… nel periodo in cu si era già lasciato con Ilary. A quanto pare, però, la questione non è terminata qui perchè ora ad intervenire sono gli avvocati dell’influencer salernitana. Scopriamo insieme perchè

Il team legale di Antonella Fiordalisi risponde e attacca

A distanza di pochi giorni è subito arrivata la risposta dello stesso pupone, attraverso il suo amico Alex Nuccetelli. Quest’ultimo ha smentito tutto, affermando di non conoscerla nemmeno. Oggi, però, la smentita fa abbastanza rumore in quanto il team legale della Fiordelisi ha condiviso un messaggio sull’account ufficiale dell’influencer.

“Egregio sig. Nuccetelli, è troppo facile offendere e dare della bugiarda ad una ragazza che in questo momento non può replicare e che durante un reality ha fatto una sua personale confidenza”, così inizia la missiva degli avvocati.

Inoltre, i legali chiedono ancora a Nuccetelli se sicuro delle sue parole e di quello che ha detto Francesco Totti di mandare gli screen short dei messaggi tra i due, anche perchè Antonella non ha detto nulla di compromettente o scandaloso.

Detto ciò, il team legale anticipa che, qualora questa autorizzazione da parte del Pupone non dovesse arrivare, “si chiedono delle scuse ufficiali da parte del sig. Totti” sia ad Antonella che a tutta la famiglia. Cosa succederà adesso? Al momento la querelle continua…