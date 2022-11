Uomini e Donne puntata lunedì 7 novembre: liti in studio e dichiarazioni

Lunedì 7 novembre comincerà una nuova settimana di messe in onda di Uomini e Donne. In tale occasione assisteremo al prosieguo di quanto accaduto venerdì scorso. La precedente puntata si è conclusa con Federica a centro studio intenta a relazionarsi con i suoi corteggiatori.

L’attenzione, poi, si rivolgerà anche a Lavinia. La ragazza ha deciso di portare in esterna di nuovo Alessio. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel modo sperato. In studio, infatti, ci sarà una nuova discussione tra loro.

La dichiarazione di Federica al trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di lunedì 7 novembre di Uomini e Donne rivelano che Federica continuerà a relazionarsi con Federico. La scorsa puntata Gabriele si è autoeliminato, ritenendo inutile la sua permanenza in studio dato il mancato interesse della tronista. Quest’ultima acconsentirà alla decisione del corteggiatore e lo farà andare via. Per contro, invece, dichiarerà di essere molto presa da Federico.

Quando nella scorsa puntata lui andò via, Federica rimase molto male. Proprio per tale motivo, ha deciso di andare a riprenderlo. I due hanno dato luogo ad un’esterna molto piacevole durante la quale le loro divergenze pare si siano appianate. Successivamente, poi, si parlerà anche dell’uscita che la ragazza ha fatto con Stefano. Lui è un ragazzo nuovo, pertanto, la loro conoscenza è assolutamente agli albori ed è troppo presto per pensare che possa esserci qualcosa tra loro.

Liti e delusioni nella puntata del 7 novembre

Ad ogni modo, dopo aver ampiamente parlato delle dinamiche che riguardano Federica Aversano, l’attenzione si sposterà su Lavinia. Nella puntata del 7 novembre di Uomini e Donne vedremo che Lavinia siederà al centro dello studio per raccontare come stiano andando le cose con i suoi corteggiatori. Purtroppo con Alessio non ci sono epiloghi favorevoli.

I due hanno avuto un aspro dibattito la scorsa volta, sta di fatto che la tronista ha avuto anche degli attacchi di ansia. Più volte è dovuta intervenire Maria De Filippi per cercare di ripristinare un po’ di quiete. I due, comunque, sono usciti nuovamente in esterna, ma le cose non sono andate molto bene. Anche in questa circostanza hanno discusso. In studio, dunque, daranno luogo ad un nuovo diverbio che vedrà Lavinia particolarmente agitata. Come andrà a finire la loro conoscenza? Bisogna attendere ancora un po’ per capirlo.