Domenica In, strana irruzione in diretta, Mara Venier spaventata: “E tu che fai qui? “

Mara Venier riceve una strana visita nello studio di Domenica In

Oggi sei novembre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre la presentatrice ha avuto nel suo studio tantissimi ospiti e tra questi anche Paolo Bonolis. Il conduttore romano però ha sbagliato i tempi, facendo irruzione in studio in un momento in cui non c’entrava assolutamente nulla.

Paolo Bonolis fa irruzione in studio: Mara spaventata

Nell’anteprima di trasmissione, Mara Venier ha ricevuto una strana visita. Precisamente ha fatto irruzione Paolo Bonolis cogliendola totalmente di sorpresa. Infatti, non era affatto il suo momento di entrare e la presentatrice trovandoselo alle spalle si è spaventata.

Il conduttore romano dopo l’anteprima avrebbe dovuto fare il suo ingresso per una lunga intervista per raccontare la sua vita, ma soprattutto la sua carriera e il suo nuovo libro.

Ovviamente il suo ingresso non poteva essere costellato da un siparietto, quando si è sentito dire da Mara Mi sei arrivato da dietro: “Eh ma sei bona pure da dietro”.

Domenica In: la conduttrice spaventata

Mara Venier ha ricordato a Paolo Bonolis che quello non era il suo momento ed è arrivato senza dirle nulla. Tra i due ci sono stati una serie di battute che hanno fatto molto divertire. Al termine dell’anteprima c’è stata la pubblicità e dopo è iniziata una bell’intervista in cui si è parlato del suo libro, della sua straordinaria carriera in televisione, e della sua presunta crisi con Sonia.

A tal proposito Bonolis ha spiegato che tra lui e la Bruganelli non c’ è nessuna crisi ma ha invitato a tutti a farsi gli affari propri. Senza però non consigliare alla moglie di parlare di meno in televisione.

Durante la lunga chiacchierata con Paolo, Mara Venier ha chiesto scusa al pubblico a casa per il modo in cui parlasse. La presentatrice ha fatto sapere di aver avuto un piccolo intervento in bocca e di conseguenza si ritrova con dei punti in bocca.