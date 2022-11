Uomini e Donne spoiler 8 novembre: Ida gelosa di Roberta, Riccardo va via

La puntata dell’8 novembre di Uomini e Donne sarà davvero movimentata. In tale occasione ci saranno dei battibecchi piuttosto animati tra Riccardo, Ida, Alessandro e Roberta. In più occasioni vedremo che alcuni di questi protagonisti lasceranno lo studio.

Ad un certo punto, però, Guarnieri prenderà la decisione di lasciare il programma. Secondo il suo punto di vista, infatti, nessuna donna si avvicina più a lui poiché crede sia ancora innamorato di Ida, avranno ragione?

Ida furiosa a Uomini e Donne, lascia lo studio

Le anticipazioni della puntata del giorno 8 novembre di Uomini e Donne rivelano che ci sarà una polemica molto animata tra i quattro protagonisti più discussi del momenti. I primi ad essere chiamati in causa saranno Ida e Alessandro. I due avranno un confronto molto acceso poiché la Platano accuserà il cavaliere di nutrire ancora un interesse per Roberta. In particolare, la parrucchiera lo accuserà di essersi scambiato delle occhiate con la donna.

Quest’ultima, chiaramente, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente compiaciuta. La parola, poi, verrà presa da Maria De Filippi. La conduttrice inviterà Roberta e Alessandro a parlare. Questo loro confronto, però, finirà per far innervosire Ida, la quale lascerà lo studio furiosa. Una volta terminato in blocco dedicato a Vicinanza e alla Di Padua vedremo che il cavaliere andrà a riprendere la dama e i due avranno un nuovo confronto in studio.

Spoiler 8 novembre: Riccardo vuole abbandonare il programma

Nel frattempo, Gemma Galgani uscirà con un nuovo cavaliere di diversi anni più giovane di lei. Questo, chiaramente, solleverà un bel po’ di polemiche. nella puntata dell’8 novembre di Uomini e Donne, poi, ci sarà anche un nuovo confronto tra Riccardo e Ida. Guarnieri non tollera il fatto di non avere un rapporto civile con la Platano. Il suo modo di fare, però, verrà frainteso, sta di fatto che molti crederanno che sia ancora innamorato di lei.

Lui negherà, tuttavia, ammetterà di tenerci ancora ad Ida. In studio tutti li inviteranno a ballare insieme, ma i due non cederanno a questa proposta e continueranno ad ignorarsi. Riccardo, allora, arriverà ad un punto di saturazione definitivo, sta di fatto che ammetterà di non voler più proseguire la sua permanenza in studio. A suo avviso, infatti, nessuna donna si avvicina a lui poiché vede ancora delle cose irrisolte con Ida.