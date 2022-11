Il Grande Fratello Vip a rischio, per Alfonso Signorini si mette male

Triste notizia per i fan di uno dei reality più seguiti di sempre

Sta per iniziare una nuova puntata del Grande Fratello Vip e sembra che per Alfonso Signorini dopo questa diretta qualcosa potrebbe accadere. La notizia è circolata in rete già diversi giorni fa e ora tutto è diventato certezza.

Il noto conduttore, infatti , potrebbe ricevere presto uno stop che gli cambierebbe di conseguenza le carte in tavola. Secondo alcune indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare un altro programma.

Grande Fratello Vip: in arrivo cambiamenti che deluderanno i fan

Sicuramente questa scelta decisa da Mediaset non andrà giù ai numerosi fan che da tempo restano incollati per seguire attentamente le vicende di tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Ma che cosa sta succedendo?

Sembrerebbe che il rischio di un cambio palinsesto che riguarda il Grande Fratello Vip è abbastanza alto. Come ben sanno gli appassionati attualmente il reality va in onda due volte a settimana il lunedì e il giovedì. Beh, molto presto tutto cambierà…

La decisione della rete Mediaset

Il doppio appuntamento settimanale che va in onda dalla prima puntata riceverà presto uno stop. Tale motivo, ricordiamo deciso dalla rete Mediaset, è stato preso non per via di ascolti deludenti. Anzi, il Grande Fratello Vip continua a portare enormi soddisfazioni.

Nonostante le tante polemiche che si sono create quest’anno sul caso Bellavia, su Antonino e Giaele che si sono appartati e sulle frasi poco carine di Elenoire Bertuzzi, il reality batte sempre la concorrenza. E allora qual’è il motivo?

Tutto è molto semplice, a breve inizieranno i mondiali di calcio e c’è bisogno di stravolgere il palinsesto per dar modo ai telespettatori di guardare le partite sulla rete ammiraglia.

La doppia prima serata del Grande Fratello vip sarà trasmessa soltanto fino a metà novembre per essere poi trasformata in un solo appuntamento settimanale.

Stando alle prime anticipazioni sarà trasmesso solo l’appuntamento del lunedì sera. Per ora non ci resta altro che attendere per coprire se tale notizia verrà confermata, ma al momento non sembrano esserci dubbi.