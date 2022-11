Uomini e Donne spoiler puntata 11 novembre: Alessandro ha una crisi e vuole andare via

Venerdì 11 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale appuntamento si aprirà un nuovo dibattito tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In studio ci sarà un episodio che lascerà tutti senza parole.

La dama del trono over, infatti, chiederà al suo ex di darle una dimostrazione d’amore. Cosa deciderà di fare Guarnieri? Acconsentirà alla richiesta oppure no? Cosa importante, però, come reagirà Alessandro? Chiaramente non bene.

La richiesta di Ida a Riccardo a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di venerdì 11 novembre di sarà una richiesta alquanto bizzarra da parte di Ida Platano. In studio si tornerà a parlare della dama e di Riccardo Guarnieri. Dopo quello che è accaduto in una precedente puntata, infatti, i due non riusciranno a non avere un nuovo confronto. La situazione sembrerà ormai palese a tutti, tra loro c’è ancora qualcosa di aperto, malgrado la donna continui a dire di non provare più nulla per il suo ex.

Ad ogni modo, ad un certo punto, la Platano chiederà al suo ex di scrivere su di un bigliettino se sia davvero innamorato di lei oppure no. Dato che Riccardo non riesce ad esprimere a voce i suoi sentimenti, la donna gli chiederà di sottostare a questo giochetto per capire cosa prova realmente lui per lei. Guarnieri, però, si rifiuterà di cimentarsi in questo siparietto e la cosa genererà una polemica lunghissima che durerà quasi tutta la puntata.

Alessandro furioso nella puntata dell’11 novembre

Questo battibecco, che come al solito non porterà a nulla, così come accaduto anche nelle precedenti puntate, non verrà affatto gradito da Alessandro Vicinanza. Il ragazzo assisterà in silenzio a tutta questa scenetta e poi sbotterà. Il giovane avrà una crisi nella puntata dell’11 novembre di Uomini e Donne e paleserà la volontà di andare via. A tal proposito, uscirà dallo studio in preda alla disperazione.

Ida, però, lo seguirà e proverà a farlo ragionare. Dopo un’ennesima polemica, poi, il cavaliere rientrerà in studio e, chiaramente, ammetterà di non gradire affatto il comportamento che sta adoperando Ida. A quanto pare la donna ha ancora qualcosa in sospeso con il suo ex, pertanto, farebbe bene a schiarirsi le idee prima di incominciare un percorso serio con Alessandro. In questi giorni, inoltre, i due si sono scambiati dei baci, cosa che non sarà di gradimento per Riccardo.