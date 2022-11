Che cos’è la propoli e quali sono i suoi vari usi?

La propoli è una sostanza appiccicosa e resinosa che le api da miele producono dalla linfa degli alberi e da altre fonti botaniche. Le api la usano per costruire i loro alveari. La propoli è stata utilizzata per secoli dall’uomo per le sue proprietà medicinali. Ha proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, antivirali e disinfettanti (potete trovare un ottimo disinfettante gola alla propoli qui farmaciauno.it/disinfettanti-bocca-e-gola-spray). In questo articolo parleremo dei vari usi della propoli nella medicina umana e veterinaria.

Scopriamo di più su questo prodotto

La propoli è una sostanza unica prodotta dalle api da miele da varie fonti botaniche, come la linfa degli alberi e le resine. Viene utilizzata dalle api per costruire i loro alveari e per proteggerli da agenti patogeni e altri invasori dannosi.

Oltre al suo ruolo nel mantenimento dell’alveare, la propoli ha diversi usi medicinali importanti per l’uomo. Le sue proprietà antinfiammatorie, antibatteriche, disinfettanti e antivirali la rendono efficace nel trattamento di diverse condizioni, tra cui infezioni della pelle, malattie respiratorie, problemi digestivi e altro ancora. Alcuni utilizzano la propoli anche per via topica per trattare ustioni o ferite.

Che sia un umano o un animale domestico che ha a che fare con problemi di salute per sé stesso o per il suo compagno animale, la propoli può essere un’opzione terapeutica efficace che vale la pena di prendere in considerazione.

Come usare la propoli

Esistono molti modi diversi di utilizzare la propoli, a seconda della specifica condizione di salute da trattare. Ad esempio, può essere assunta per via orale come integratore o applicata topicamente sotto forma di salse o unguenti per le infezioni della pelle e altre condizioni. Può anche essere utilizzato come spray per la gola o risciacquo della bocca per aiutare a combattere le malattie respiratorie come il raffreddore e la tosse. Inoltre, alcune persone scelgono di assumere la propoli internamente come parte del loro regolare regime di salute, per rafforzare la funzione immunitaria generale e promuovere una buona salute generale.

Se state pensando di utilizzare la propoli per voi o per il vostro animale domestico, chiedete consiglio al medico o al farmacista che vi consiglieranno l’uso appropriato in base alle vostre esigenze.

Come usare la propoli per il mal di gola

La propoli rappresenta un trattamento naturale ed efficace per il mal di gola. Ha proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antisettiche che possono aiutare a lenire i tessuti irritati della gola e a guarire più rapidamente l’infezione sottostante.

Un modo per usare la propoli per il mal di gola è utilizzarla come gargarismo o risciacquo della bocca. È sufficiente mescolare un po’ di tintura di propoli con acqua tiepida (la può trovare in qualsiasi farmacia) e sciacquare la bocca più volte al giorno, fino a quando non sentirà sollievo dai sintomi.

Un’altra opzione è quella di assumere la propoli per via orale come integratore a base di erbe o di aggiungerla a cibi come tè, frullati o persino zuppe. Questo aiuterà a rafforzare il suo sistema immunitario. Infine, potete acquistare la versione spray che, spesso, si trova già pronta ed agisce a livello mirato sull’area infiammata. Insomma, una sostanza per 1000 usi!