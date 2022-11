Ex protagonista di Ued ha preso in giro tutti: ” Io e Riccardo eravamo d’accordo”

Clamorosa rivelazione da parte di un protagonista di Uomini e donne a distanza di due anni dalla sua partecipazioni

Chi ha seguito Uomini e donne durante la pandemia sicuramente si ricorderà di Simone, Riccardo e Costantino Diana. Sembrerebbe che i tre ragazzi dopo essersi conosciuti nel programma della De Filippi fossero diventati molto amici.

Costantino Diana ricorda Riccardo: cosa accadeva dietro le quinte

Ieri sera, durante una lunga chiacchierata con Fralof, Costantino ha raccontato alcuni particolari che avvenivano tra di loro a telecamere spente. Cosa è successo? Scopriamolo insieme

La diretta insieme a Fralof è stata dedicata a Riccardo, ex cavaliere di Uomini e donne che ha perso la vita un anno fa in un’incidente stradale. Il ragazzo aveva solo 39 anni e la sua scomparsa ha lasciato davvero tutti sgomenti.

Un dolore atroce, sia per la famiglia ma anche per gli stessi amici che a distanza di tempo lo ricordano ancora con dolore. Tra questi a volerlo menzionare è stato proprio Costantino Diana, anche lui ex cavaliere del trono over.

Uomini e donne: i due ex protagonisti mentivano a tutti

Costantino ha raccontato che lui e Riccardo si sono conosciuti a Uomini e donne dietro le quinte, prima della messa in onda. Anche se non potrebbero parlarsi tra di loro c’è subito stata simpatia. Sembra che ad avvicinarsi sia stato proprio Riccardo chiedendogli dove avesse comprato degli stivaletti stila Harly Davison.

Con il passare delle settimane i due ex protagonisti di uomini e donne hanno scoperto di avere le stesse passioni, ovvero quella per le moto. Così, nel tempo libero e soprattutto di nascosto dalla redazione si vedevano.

Erano diventati grandi amici e Diana ha addirittura confessato che spesso quando Riccardo usciva con qualche dama era capace di inventarsi qualche scusa per stare in sua compagnia. Insomma, erano diventati due fratelli…

Ovviamente, i due erano d’accordo e quindi anche quando entrando in puntata gli veniva chiesto cosa avessero fatto il giorno prima nessuno ha mai rivelato che si frequentavano.