Uomini e Donne spoiler 15 novembre: scontri e nuove conoscenze al trono classico

La puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 15 novembre, sarà incentrata un po’ di più sugli esponenti del trono classico. Dopo aver parlato a lungo di Ida e Riccardo, tra i quali sembra non essere ancora stato messo un punto davvero definitivo, si passerà ai più giovani.

Federica ha fatto un’esterna ed ha discusso con un corteggiatore. La situazione è degenerata al punto tale da dare luogo quasi ad un’eliminazione. Per fortuna ci ha pensato Maria De Filippi a placare gli animi. In merito a Federico D., invece, il ragazzo si concentrerà su nuove corteggiatrici.

Novità e discussioni al trono classico di Uomini e Donne

Nella messa in onda del 15 novembre di Uomini e Donne assisteremo a nuovi colpi di scena. Ida Platano continuerà a stare molto male a causa di tutto quello che è accaduto con Riccardo e Alessandro. Quest’ultimo, dal canto suo, sarà molto silenzioso e rassegnato quasi al fatto che la donna abbia delle cose in sospeso con il suo ex. Al trono classico, invece, la parola passerà a Federica Aversano. La ragazza ha deciso di portare fuori Stefano.

I due si sono trovati molto bene, ma in studio scoppierà una discussione con Federico. Tra loro ci sarà un diverbio così acceso al punto che l’Aversano arriverà ad esortare il ragazzo ad andare via. Ci penserà Maria De Filippi a placare un po’ la situazione ed evitare che la tronista prenda delle decisioni di cui si sarebbe potuta pentire. Novità anche per il tronista Federico D.

Spoiler 15 novembre: Maria continua a fare da mediatrice

Il ragazzo, infatti, ha deciso di portare in esterna due corteggiatrici nuove. Nella puntata del 15 novembre di Uomini e Donne vedremo che Federico farà delle nuove conoscenze e si troverà molto bene con tutte e due. Dell’altro Federico, invece, non si parlerà affatto. Tornando al trono over, poi, nella messa in onda odierna, Maria De Filippi continuerà a fare da tramite tra Ida, Riccardo e Alessandro.

La situazione, ormai, è divenuta piuttosto complessa. e la Platano sarà davvero in difficoltà. Tina e Gianni non riusciranno a comprendere l’atteggiamento di Alessandro. Il ragazzo si sta comportando in maniera davvero troppo dimessa e passiva, cosa che solitamente non appartiene al suo carattere. A quanto pare, il suo comportamento è dettato dall’amore che ha ammesso di provare per la Platano.