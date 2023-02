Terra Amara, terribile lutto nella soap: protagonista e figlia morte nel terremoto in Turchia

Continua a salire il bilancio dei morti in Turchia a causa del terremoto che ha colpito il pese e la Siria giorni fa. Al momento si contano più di 40 mila morti e tra questi purtroppo anche un’attrice di Terra Amara. Stiamo parlando di Emel Atici. La donna è stata trovata insieme alla figlia, Püryan, sotto le macerie della loro casa.

Secondo i media turchi, madre e figlia si trovavano molto vicine all’epicentro del terremoto. Esattamente, nella provincia di Adana, nel sud del Paese, una delle aree più colpite del paese. A divulgare la notizia è stato il produttore della serie in cui Emel Atici interpretava il personaggio di Sermin.

Chi è l’attrice di Terra Amara morta nel terremoto in Turchia

Un lutto gravissimo che ha colpito sia gli interpreti di Terra Amara che gli tutti gli appassionati della serie. Emel nella fiction di successo turca, interpretava una delle donne più ricche di Çukurova, una delle regioni attualmente brutalmente colpite dal terremoto. La casa di produzione ha divulgato la notizia della sua morte precisando quanto sono addolorati per quanto successo.

Chi segue Terra Amara sa che la trama si basa sulla storia d’amore di Züleyha e Yilmaz, due giovani che hanno dovuto interrompere la loro relazione per fuggire a Istanbul a causa di un misterioso omicidio.E proprio qui compare il personaggio di Emel, una donna d’affari e senza scrupoli.

La serie televisiva Terra Amara ha avuto un successo clamoroso nel nostro paese. Fin dalla prima puntata la sopa è stata apprezzata da tutti ottenendo uno share altissimo.

La fiction continua ad andare in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato. Terra amara è composta da Ben 423 puntate suddivise in quattro stagioni, trasmesso su ATV dal 13 settembre 2018 al 16 giugno 2022. La fiction è ambientata nella Turchia degli anni ’70, più precisamente tra Istanbul e Çukurova (in provincia di Adana)