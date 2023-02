San Valentino di fuoco tra Edoardo ed Antonella, centra Antonino: “Quella roba che fai mi fa schifo”

Ennesima lite tra Edoardo e Antonella nel giorno di San Valentino. La coppia si è resa protagonista di una nuova discussione, e il terzo incomodo è sempre Antonino. Ma cosa è accaduto adesso da far perdere la testa a Donnamaria? Andiamolo a scoprire insieme

Scoppia l’ennesima lite tra Antonella ed Edoardo

“Ti ho detto che non mi devi dare la mano, a me quella roba fa schifo”. Così ha iniziato ad urlare Edoardo vicino a Antonella. Tutto è partito da un avvicinamento della Donnalisi e Antonino. I due stavano sperimentando nuove ricette, una torta, e lei a far perdere la testa allo speaker non solo la vicinanza dei due ma anche il fatto che la sua fidanzata abbia leccato il cucchiaio di Spinalbese.

Un gesto quello di Antonella che ha mandato su tutte le furie, il ragazzo… Confidandosi con Andrea Mastelli, Edoardo ha raccontato che poche ore prima, la Fiordelisi ne aveva combinata un’altra. Sempre vicino ad Antonino si era seduta senza reggiseno lasciando intravedere più del dovuto.

“Adesso, la vedo che fa la torta con lui, dopo vedo anche il confessionale con lui che le dà il cucchiaio e lei che se lo lecca. Mi può dare fastidio questa cosa? Antonella ha subito cercato di placare gli animi del fidanzato ma senza nessun risultato.

Donnamaria come una furia: volano parole pesanti

Edoardo ha continuato ad accusare la fidanzata di mancargli di rispetto. Non è possibile che un uomo le allunga il cucchiaio con la panna e lo lecca. Il dubbio di Donnamaria è che Antonella senza telecamere potrebbe fare molto di peggio. Ma non è tutto, tra i due ne è nata una lite abbastanza forte.

Prima Edoardo ha attacco Antonella dicendo che le manca di rispetto, poi lui ha alzato la corda sottolineando che fuori ci sono tante donne che potrebbero rispettarlo e che hanno gli stessi suoi modi. Insomma, per l’ennesima volta lo speaker ha fatto passare per una poco di buono la sua compagna.