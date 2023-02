Uomini e Donne spoiler 20 febbraio: Armando fa una confessione inedita, coppia va via

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 20 febbraio vedremo che si parlerà solamente del trono over. I più giovani sono in procinto di compiere le loro scelte, soprattutto Federico, per tale ragione di loro si parlerà in seguito.

Tornando ai più grandi, vedremo che Armando farà una dichiarazione inaspettata. Il cavaliere, però, discuterà animatamente con Gianni Sperti. Una coppia, invece, deciderà di lasciare il parterre insieme.

Lite a Uomini e Donne tra Armando e Gianni

Nella puntata del 20 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Armando Incarnato manifesterà il suo interesse per Desdemona. La donna, però, sta uscendo anche con altri tre cavalieri, ma questo non sembrerà rappresentare un problema per il napoletano. Ad un certo punto, però, la situazione degenererà. Gianni Sperti, infatti, accuserà l’uomo di non essere interessato a nessuna.

Secondo il punto di vista dell’opinionista Armando si interessa solo a donne già presenti nel parterre solo per stare un po’ al centro dell’attenzione. Nel momento in cui vengono dame nuove realmente interessate a lui, la sua reazione è del tutto differente. In particolare, è molto freddo e distaccato. La discussione si protrarrà per buona parte della messa in onda, fino a quando Armando arriverà a fare una confessione.

Spoiler 20 febbraio: la confessione di Incarnato, una coppia va via

Il cavaliere, infatti, dirà che l’unica donna a cui è interessato veramente, purtroppo, non è presente nel parterre. Maria De Filippi subito capisce a chi si stia riferendo, così fa il suo nome. La donna in questione è Antonella. A tal riguardo, verrà detto che lei e Luca hanno deciso di continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere- Anche un’altra coppia deciderà di lasciare il programma, ma lo farà con un annuncio molto più eclatante.

Le anticipazioni della puntata del 20 febbraio di Uomini e Donne, infatti, rivelano che Alessandro e Pamela siederanno al centro dello studio e annunceranno di voler proseguire al di fuori dei riflettori la loro storia d’amore. Il cavaliere le porgerà anche un anello, simbolo del loro legame e delle loro intenzioni piuttosto serie. Il pubblico, chiaramente, non potrà che mostrare tutto il calore con un applauso caloroso alla nuova coppia. Brutte notizie, infine, per Riccardo Guarnieri. Il cavaliere deciderà di chiudere la conoscenza con Michela, con cui aveva cominciato ad uscire qualche giorno fa, anche se con tanti dubbi.