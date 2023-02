Oroscopo 20 febbraio 2023: Ariete passionali, Bilancia devono rivedere dei progetti

Le previsioni dell’oroscopo del 20 febbraio invitano i Leone ad essere un po’ più lungimiranti. I Sagittario sono decisi a raggiungere un obiettivo

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete molto passionali in questo periodo. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, ma la cosa importante è continuare a tenere i piedi ben saldi per terra. Osate di più in amore.

Toro. Le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto per quanto riguarda gli affari. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di esporvi e di dimostrare a tutti quanto valete e dove siete in grado di arrivare, se volete.

Gemelli. L’oroscopo del 20 febbraio vi invita ad essere pazienti. Nella vita non si può avere tutto e subito, tuttavia, un punto da cui cominciare per raggiungere gli obiettivi sperati deve pur esserci.

Cancro. La giornata sarà piuttosto movimentata. Tra lavoro, impegni e vita privata, in questo periodo avete la testa travolta da mille pensieri. Ricordatevi, però, di non trascurare voi stessi.

Leone. Buon momento per iniziare un nuovo progetto professionale. Le stelle sono favorevoli, ma è necessario essere cauti e lungimiranti. Non pensate solo al presente, ma anche al futuro.

Vergine. State per vivere dei cambiamenti piuttosto importanti. Cercate di tenere gli occhi ben aperti e non lasciatevi prendere dal panico. In amore è tempo di essere onesti con voi stessi e con gli altri.

Previsioni astrali 20 febbraio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Chi sta lavorando ad un nuovo progetto importante potrebbe sentire la necessità di rivedere delle cose. Se non siete più sicuri di alcune decisioni prese, modificatele prima che sia troppo tardi.

Scorpione. Ci sono delle soddisfazioni in arrivo per voi, ma è necessario essere pazienti. Aspettate prima di prendere una decisione troppo frettolosa e, soprattutto, non lasciate nulla al caso.

Sagittario. Quando vi mettete qualcosa in testa, niente e nessuno può dissuadervi. Cercate di essere attenti a quelli che sono i bisogni di una persona cara. L’Oroscopo del 20 febbraio vi invita a non trascurare niente e nessuno.

Capricorno. Non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo, ma siate voi ad osare e a mettervi in gioco. In amore potreste aver vissuto qualche delusione, ma nulla che non possa essere risolto se ci sono i sentimenti.

Acquario. Giornata particolarmente dinamica quella di oggi. Ci sono delle novità in arrivo, ma è necessario non prendere delle decisioni frettolosamente. Se siete indecisi, lasciatevi consigliare da una persona cara.

Pesci. Gli artefici del vostro destino siete voi. Osate, amate, analizzate ogni singolo aspetto inerente le cose che vi interessano. In amore è importante trovare il vostro equilibrio e la vostra stabilità.