Uomini e Donne spoiler 21 febbraio: Armando si dichiara, scatta la rissa, Federico via

La puntata di martedì 21 febbraio di Uomini e Donne sarà piuttosto movimentata. Dopo aver parlato del trono di Nicole, si passerà agli over. A tal riguardo, sarà chiamato al centro dell’attenzione Riccardo, il quale comunicherà una decisione in merito alla sua frequentazione con Michela.

Armando Incarnato, invece, farà una dichiarazione davvero inattesa che genererà molto sgomento in studio. Tra i giovani ci sarà il mistero di Federico, inaspettatamente sparito dal parterre. Due coppie, infine, andranno via. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Lite furiosa a Uomini e Donne e decisione di Riccardo

Nella puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Riccardo Guarnieri prenderà la decisione di chiudere con Michela. Tra i due non è scattato nulla di più, pertanto, dopo essersi frequentati per un po’, decideranno di interrompere. Armando Incarnato, invece, dirà di voler conoscere Desdemona. C’è da dire, però, che la dama sta uscendo anche con altri tre cavalieri.

La scelta di Armando farà infuriare Gianni Sperti, il quale lo attaccherà pesantemente. L’opinionista, infatti, dirà a napoletano di non essere realmente interessato a nessuno. I due uomini discuteranno pesantemente. Ad un certo punto, poi, Armando farà una confessione e si dichiarerà per una dama che, purtroppo, non è più presente nel parterre. Lei è Antonella, la quale ha deciso di uscire dal programma con Luca per conoscersi al di fuori.

Spoiler 21 febbraio: coppia va via, mistero di Federico

La discussione si protrarrà per molto tempo e diventerà particolarmente concitata, al punto che Maria De Filippi dovrà porre fine al dibattito. Nel corso della puntata del 21 febbraio di Uomini e Donne, poi, vedremo che anche un’altra coppia prenderà la decisione di uscire dallo studio insieme. Loro sono Alessandro e Pamela. I due si stanno frequentando da un po’ di settimane e, finalmente, si sentiranno pronti a conoscersi al di fuori.

Per rendere l’evento particolarmente toccante e commovente, Alessandro porgerà alla dama anche un anello molto prezioso. In studio, chiaramente, i presenti non potranno fare a meno di cingersi in un caloroso applauso che accompagnerà la coppia a lasciare la trasmissione. Ad ogni modo, durante tale messa in onda ci sarà anche il mistero di Federico Nicotera. Il ragazzo, infatti, contrariamente alle sue due colleghe, non entrerà in studio. Questo lascia intendere che, probabilmente, il tronista si stia preparando per la scelta.