E’ bufera contro il GF Vip: l’annuncio di Signorini sui provvedimenti “una presa in giro”: scatta la protesta

Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip. Poco prima della diretta, Alfonso Signorini aveva annunciato tramite una clip che sarebbe stata una puntata molto particolare soprattutto per alcuni vipponi nella casa. Oltre ad una sorpresa per Sarah e Luca Onestini, ci sarebbero stati anche molti provvedimenti disciplinari.

GF Vip, popolo della rete scatenato contro Signorini

Durante la puntata del GF Vip in onda ieri sera, Alfonso Signorini al suo pubblico televisivo in quasi 4 ore di diretta, ha parlato molto dei continui litigi che ci sono in Casa e dell’ormai frattura fra gli Spartani e i Persiani. I loro continui battibecchi, ma anche i loro atteggiamenti hanno costretto il Grande Fratello a dimezzare il budget per la spesa (per due settimane) per provare a placare (con la fame) gli animi dei vipponi.

Una scelta del tutto inutile secondo molti utenti sui social dato che mettere a stecchetto i ragazzi non serve assolutamente a nulla. Quel che serve secondo le opinioni del pubblico, sono regole e provvedimenti seri.

Un tempo bastava pochissimo per mandare a casa un concorrente, basta pensare alla squalifica di Salvaltore Veneziano o di Stefano Bettarini. Il pubblico che da anni segue il reality a tal proposito si è detto proprio stufo, non solo perchè ogni volta si fa finta di nulla ma anche per la totale presa in giro.

Riassunto puntata di ieri sera

Durante la diretta del GF Vip, ad entrare di nuovo nella casa, è stato Raffaello Tonon amico di Luca Onestini. Sarah Altobello è stata eliminata al televoto ma salvata dal provvidenziale bussolotto che l’ha rimessa in gioco, facendola esplodere in un tripudio di gioia in studio.

Il tutto poi come al solito si è concluso con le nuove nomination che vedono andare al televoto quattro “pezzi grossi” del gioco: Antonella, Nikita, Antonino e Micol; uno di loro, giovedì 24 febbraio, sarà eliminato.