Mamma di Edoardo Tavassi contro il GF Vip: gli autori “incitano” la violenza? (FOTO)

Buona parte della puntata di ieri del GF Vip è stata incentrata sulle critiche si Alfonso Signorini ai concorrenti per quanto accaduto lo scorso fine settimana. Sul web, però, c’è qualcuno che ritiene che la colpa sia degli autori del programma e non solo dei ragazzi. La mamma di Edoardo Tavassi, infatti, ha pubblicato un commento al vetriolo.

La donna, infatti, ha ritenuto il conduttore e chi lavora a questo programma i veri responsabili di tutta questa violenza. Sono state accuse molto forti. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Il web contro il GF Vip: lo sfogo della mamma di Edoardo Tavassi

Durante la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, la mamma di Edoardo Tavassi ha pubblicato uno sfogo contro il programma. In particolare, la donna si è appigliata sul lungo discorso fatto da Signorini in cui ha redarguito i concorrenti per gli atteggiamenti di maleducazione e violenza che stanno assumendo all’interno della casa più spiata d’Italia. I vipponi hanno subito anche un provvedimento disciplinare per quanto accaduto.

Nello specifico, il loro budget settimanale, per ben due settimane, è stato dimezzato. Questo vuol dire che saranno costretti a digiunare quasi per un bel po’ di tempo. Ma questa punizione servirà a placare gli animi? Molti utenti del web non credono. Specie la madre di Edoardo è convinta che le colpe di tutto sono principalmente degli autori. Essi, infatti, non fanno altro che puntare i riflettori solo su chi discute e chi assume comportamenti così aggressivi. (Continua dopo la foto)

Emanuela Fuin: ecco perché gli autori sono colpevoli

Secondo la mamma di Edoardo Tavassi, sarebbe la politica del GF Vip a favorire solamente le persone che creano sgomento. Se si vuole cambiare contenuti, dovrebbe essere in primis la produzione a soffermarsi di più sulle cose belle che accadono. Durante le dirette, infatti, si potrebbe parlare anche e soprattutto di cose belle, come ad esempio delle coppie che sono nate in casa. Naturalmente il riferimento della donna è andato a suo figlio e a Micol Incorvaia.

Edoardo, ad esempio, in questi giorni ha fatto una sorpresa romantica per la sua compagna, cosa che non è stata minimamente affrontata in puntata. Per tale motivo, sarebbe la politica del programma a invitare le persone a comportarsi in maniera aggressiva e violenta per accaparrarsi qualche clip.