Isola dei famosi, spunta una segnalazione su Suor Cristina: “Agli amici diceva che…”

Sembra confermata la partecipazione di Cristina Scuccia a L’isola dei famosi. Una presenza inedita quella della ex suora che da quando ha partecipato a The Voice si è vista cambiare totalmente la sua vita. Un cambiamento che l’ha portata addirittura a decidere di togliere gli abiti monacali e a condurre una vita totalmente diversa da prima

Di recente l’abbiamo vista ospite a Verissimo dove si è presentata con un look totalmente diverso. Occhi truccati, capelli sciolti e un tailleur da ragazza di colore fuxia proprio per mettere in risalto il suo bellissimo colore di occhi.

Suor Cristina: quanto è cambiata la sua vita da The Voice ad oggi

Dal convento al mondo dello spettacolo il passo è stato molto breve. Dopo la partecipazione a X Factor l’ex suora si è vista cambiare drasticamente la sua vita. Un successo clamoroso quello della Scuccia che mai avrebbe pensato di ottenere in così poco tempo. Da li poi ha continuato il suo percorso spirituale dedicandosi anche alla musica.

Alla fine durante il Covid ha capito che quegli abiti iniziavano a stargli un pò stretti decidendo di abbandonare il convento. Cristina si è poi trasferita in Spagna dove ha lavorato come cameriera e ha iniziato a condurre una vita abbastanza “normale” come tutte le ragazze della sua età.

Gli amici: “il successo l’ha cambiata”

Di recente, dopo che è trapelata la notizia della sua possibile partecipazione a l’isola dei famosi, a parlare è stata una sua amica. Si tratta della blogger Deianera Marzano che ha fatto sapere cosa le avrebbe detto Cristina.

La ragazza le ha raccontato che dopo aver vinto il talent e dopo aver capito quanto fosse amata dalle persone il suo unico obiettivo era il successo. Voleva fare televisione e di conseguenza le era impossibile continuare il percorso di fede. A questo punto ha fatto sapere ancora Deianera ha fatto benissimo, dato che tutti hanno apprezzato questo suo ritorno.