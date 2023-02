Antonino Spinalbese in guai seri al GF Vip: violato il regolamento! Antonella fa la spia e spiffera tutto

Cosa ha combinato Antonino Spinalbese tanto da mettersi nei guai? Che sia molto favorito e che sia quasi il prediletto della Casa da parte degli autori ormai questo l’hanno capito tutti ma pare che una sua confessione recente potrebbe metterlo in seri guai.

Tutto nasce da una discussione avvenuta nelle scorse ore tra Sarah Altobello e Antonella Fiordelisi, che ha “fatto la spia” rispetto alle malefatte dell’hairstylist. Parlando con la concorrente barese, la Fiordelisi avrebbe spifferato che Antonino le avrebbe rivelato le preferenze del pubblico al di fuori dalla casa.

Antonino Spinalbese ha rotto il patto con la produzione del GFVip

Antonella Fiordelisi ha riferito che Antonino sa già chi è la preferita di questa settimana, Micol. Ma non è tutto la vippona ha anche confidato che Antonino quando è stato fuori per una settimana in ospedale, avendo avuto modo di essere al contatto con l’esterno si è reso conto che la fidanzata di Tavassi è molto seguita ed amata.

Proprio per questo suo contattato con il mondo esterno avuto a Gennaio, Antonino resta nella Casa comunque un concorrente molto avvantaggiato e temuto dagli altri. Insomma, l’ex di Belen sa molte cose che gli altri non sanno.

Probabili provvedimenti in arrivo

il Grande Fratello Vip che è a corrente di tutto ciò ha proprio chiesto a Spinalbese di fare silenzio con gli altri e di non raccontare ne cosa se e cosa gli è stato riferito. Regolamento violato in pieno!” Ad ogni modo, però, le telecamere non sembrano aver ripreso questa sua rivelazione, riportata per ora soltanto da Antonella Fiordelisi.

Viene comunque da pensare che qualunque sia la verità visti i precedenti non crediamo che Alfonso Signorini domani sera possa intervenire sulla questione. Intanto, vi ricordiamo che al televoto per l’uscita ci sono Nikita, Micol e Antonella. Chi uscirà? Non ci resta altro che attendere.