Il Paradiso delle signore trama 27 febbraio: Gemma sviene dopo un malore

La puntata del 27 febbraio del Paradiso delle signore sarà piuttosto movimentata. I protagonisti della soap saranno impegnati a tessere le tele dei loro intrighi e piani diabolici. Altri, invece, si renderanno conto di provare dei sentimenti molto forti.

Tra le tante cose che accadranno, inoltre, vedremo anche che Ezio prenderà la decisione di raccontare tutto a Veronica in merito a quello che è accaduto con Gloria. Qualcosa di inaspettato, però,. modificherà la situazione.

Maria sotto pressione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 27 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Irene si renderà conto di provare un sentimento per Alfredo. Anche se la ragazza sta facendo di tutto per allontanarlo e per dimostrarsi poco interessata alla cosa, non potrà ignorare quello che prova. Quando Clara lo scoprirà ci rimarrà molto male. In atelier, intanto, Maria avrà il coraggio di mostrare i suoi bozzetti e, finalmente, riceverà l’approvazione a procedere. Adesso, dunque, la ragazza dovrà trasformare il tutto in dei prototipi.

Si tratta di una responsabilità molto importante per Maria, sta di fatto che non potrà fare a meno di mostrare tutta la sua preoccupazione per la questione. Su di un altro versante, poi, Matilde si renderà conto di quello che sta succedendo tra Vittorio e Diletta. La donna capirà che tra loro potrebbe nascere qualcosa di più di un semplice rapporto di collaborazione. Per tale motivo, non potrà fare a meno di cominciare ad essere davvero molto gelosa.

Trama 27 febbraio: Gemma sta male

Intanto, la storia tra Adelaide e Marcello prosegue. Nella puntata del 27 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che la donna continuerà ad essere particolarmente colpita dalla generosità del giovane. In merito ad Umberto, invece, il commendatore proseguirà nel suo paino finalizzato alla distruzione sociale di Barbieri. Ad ogni modo, Guarnieri consiglierà a Tancredi di raccontare alla Firgerio quale sia il loro piano. Seguirà il suo consiglio?

Ezio, dal canto suo, ha fatto una promessa molto importante a Gloria. L’uomo le ha detto che presto andrà da Veronica e le racconterà tutto quello che sta succedendo. Con tutte le migliori intenzioni, dunque, l’uomo raggiungerà la donna per parlarle. Proprio mentre sarà in procinto di fare questa confessione, i protagonisti saranno spiazzati da un evento inatteso. Gemma, infatti, avrà un malore. La ragazza sverrà e finirà sdraiata sul pavimento.