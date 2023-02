Isola dei famosi, “Alvin fatto fuori di brutto”: cosa è successo con Ilary

Un nuovo gossip sta interessando Ilary Blasi. Questa volta però non si tratta di amori ma di amicizia. Alcune fonti, molto vicine alla conduttrice, hanno fatto sapere che tra lei e Alvin l’amicizia ormai è finita da tempo. Ecco perchè quest’anno non sarebbe stato scelto per l’Isola dei famosi. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è accaduto.

Alvin fatto fuori da l’isola dei famosi: cosa è successo

Alberto Bonatoo, questo il vero nome del conduttore e speaker radiofonico , non tornerà in Honduras per la nuova edizione del reality show, almeno quest’o è quanto riportato da una fonte vicina alla Blasi.

Stando ad alcune indiscrezioni riportate anche dal settimanale Di Più, ci sarebbero stati diversi scontri dietro le quinte de l’isola dei famosi lo scorso anno, tanto forti da indurre Alvin a lasciare il programma e a chiudere per sempre con l’amica.

Pare, infatti, che Alberto una volta tornato in Italia abbia detto alla produzione, o lei o io, il prossimo anno potete scordarvi di me. Allo stesso tempo, però, ci sarebbe chi assicura che la parola fine l’abbia messa proprio Ilary, seppellendo per sempre l’amicizia che un tempo la legava ad Alvin. Insomma, per ora l’unica cosa che sembra certa è che i due hanno litigato.

Chi sarà il nuovo inviato?

La prossima edizione dell’isola dei famosi dovrebbe partire il 17 aprile. Se il cast è quasi completato mistero ancora sul nome dell’invitato. Alvin si è capito che è fuori da questa edizione e tal proposito sembra che Ilary abbia chiesto di prendere parte al programma ad un famoso attore.

Si tratta del turco Can Yaman che però sembra che non abbia dato la sua disponibilità a seguito dei suoi impegni. Altro nome che circola in rete da tempo è quello di Paolo Ciavarro anche se nemmeno in questo caso si hanno notizie certe sulla sua partenza in Honduras.