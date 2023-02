Uomini e Donne non va in onda il 27 febbraio per la morte di Costanzo: quando ritorna?

Come era prevedibile, anche lunedì 27 febbraio 2023 Uomini e Donne non va in onda. Il motivo, chiaramente, è da ricondurre alla morte di Maurizio Costanzo. Il talk show di Maria De Filippi ha subito una repentina cancellazione anche venerdì scorso.

Ebbene, a quanto pare, le modifiche ai palinsesti Mediaset sono ancora in atto. Lunedì, infatti, ci saranno dei cambiamenti significativi per alcune trasmissioni. Vediamo nel dettaglio cosa succederà e quando potrebbe tornare il programma pomeridiano.

Mediaset stravolge palinsesti lunedì 27 febbraio: Uomini e Donne non va in onda

Uomini e Donne non va in onda neppure nel giorno lunedì 27 febbraio. Mediaset ha deciso di sopprimere anche questa puntata del talk show incentrato sui sentimenti. Questa scelta nasce non solo dal desiderio di mostrare rispetto e decoro per una scomparsa tanto dolorosa per la padrona di casa del talk show, ma anche per un altro motivo. Nel giorno in questione, infatti, si svolgeranno i funerali di Maurizio Costanzo.

A seguito della scomparsa del giornalista, avvenuta venerdì 24 febbraio, sono seguiti due giorni di veglia, durante i quali parenti, amici, conoscenti e persone vicine alla famiglia hanno voluto dare un ultimo saluto al conduttore scomparso. Lunedì 27 febbraio, invece, ci saranno i funerali, i quali si svolgeranno presso la Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo a Roma.

Trasmessi funerali di Maurizio Costanzo, quando torna il talk show?

Ebbene, a tal riguardo, Mediaset ha deciso di stravolgere i palinsesti in modo da consentire la messa in onda in diretta di tutto il triste evento. A tal riguardo, infatti, vedremo che, fino alle ore 15:00 tutto andrà in onda regolarmente. Successivamente, poi, da quest’ora in poi saranno trasmessi i funerali. Ne consegue, ovviamente, che Uomini e Donne non va in onda neppure il 27 febbraio. L’evento in questione verrà seguito anche da altre reti, come ad esempio la Rai.

Al momento non è chiara quale sia la data di ritorno ufficiale del programma pomeridiano di Canale 5. Molto probabilmente, esso dovrebbe ripartire normalmente da martedì 28 febbraio. Tuttavia, considerando la gravissima perdita per la conduttrice della trasmissione, è probabile che si decida di allungare ancora per un po’ di tempo questa sospensione per rispetto di Maria De Filippi. Anche le registrazioni, previste peer il 27 e il 28 sono slittate. La scelta di Federico, che in un primo momento era prevista per domani pomeriggio, dovrebbe essere registrata alla fine di questa settimana. Ma restate sintonizzati per altri aggiornamenti.