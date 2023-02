GF Vip, scandalo! Lo tira fuori, ecco i dettagli: “Donnamaria…

In queste ore stanno uscendo fuori altri clamorosi dettagli su quello che sarebbe accaduto nel Van ed ecco spiegati i motivi per cui Alfonso Signorini ha parlato di cose gravissime. Non si è discusso solo di sesso e tanto meno non sono stati staccati solo i microfoni ambientali dagli Incorvassi.

Donnamaria e Nicole, nel van accadute cose molto spinte

I veri protagonisti della nottata solo stati Donnamaria e la Murgia. La sorella del calciatore della Spal Alessandro ed Edoardo sono diventati subito amici ma secondo i telespettatori del GF Vip potrebbe esserci qualcosa di più.

A creare sospetti le numerose effusioni tra i due negli ultimi giorni. Ma non solo, poco fa, la Murgia ha confidato a Giaele Sofia De Donà che l’amico di Paolo Ciavarro ha provato a baciarla nel van, dove si sono rifugiati lontano dalle telecamere e staccando i microfoni.

Nicole ha raccontato a Giaele e alla Miconi che Edoardo nel Van ci ha proprio provato. Lei si è scostata e lui si è lasciato andare ad un lungo bacio sulla guancia. Nicole ha fatto capire insomma che se non l’avesse respinto l’avrebbe baciata. Ma non è tutto. In una ig di Deianera Marzano sono arrivati altri dettagli sulla nottata. Pare che Edoardo mentre parlavano di sesso e altro, si sarebbe messo le mani nei pantaloni provando a tirare fuori il p**e. A confermarlo una fan che avrebbe visto la diretta e a cui il dettaglio non è sfuggito.

GF Vip, si attendono provvedimenti e la reazione di Antonella

La ragazza in questione parlando a Deianera ha anche rivelato che tra Nicole e Donnamaria il bacio c’è stato, eccome!. Non sarebbe vero dunque che Edoardo ci abbia provato come ha dichiarato la Murgia ma la verità sarebbe che i due si siano lasciati andare anche oltre.

Adesso bisognerà vedere Alfonso Signorini cosa dirà sulla vicenda e se questa volta manderà in onda il video per intero, dato che la produzione ne è in possesso. I fan, dei Donnalisi adesso attendono anche una reazione di Antonella che davanti a queste confessioni sicuramente ne resterà sconvolta. Insomma, noi crediamo che questa volta tra i due è davvero finita.