GF Vip Guendalina Tavassi offende Sonia Bruganelli su un “problema”: il web furioso

La puntata di ieri del GF Vip è stata davvero molto movimentata. A commentare buona parte delle dinamiche è stata soprattutto Guendalina Tavassi, la quale ha preso di mira Sonia Bruganelli.

L’opinionista ha fatto svariati interventi contro Edoardo Tavassi, pertanto, sua sorella non ha potuto fare a meno di intromettersi a gamba tesa. Peccato, però, che l’influencer abbia toccato dei tasti che hanno profondamente indignato gli utenti del web.

L’attacco di Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli durante la puntata di ieri del GF Vip ha preso di mira Edoardo Tavassi ed ha detto una serie di cose che non sono affatto piaciute a sua sorella Guendalina. Quest’ultima, infatti, è intervenuta mediante delle Instagram Stories ed ha replicato a quanto detto dall’opinionista. Nello specifico, Sonia ha accusato Edoardo di essere un calcolatore e una persona che, dietro questa sua “finta” simpatia tenta in tutti i modi di manipolare il prossimo.

Il suo fare da burattinaio, ormai, sembra essere venuto allo scoperto, pertanto, la sua strategia non attaccherebbe più. Simili affermazioni hanno fatto infuriare Guendalina, che mediante delle IG Stories ha pesantemente attaccato la Bruganelli. In particolare, la donna ha accusato l’opinionista di essere una strega. In seguito, poi, ha preso di mira un difetto estetico della protagonista, ovvero un porro che ha sul viso.

Web indignato, l’appello di Guendalina ai telespettatori del GF Vip

Questi riferimenti hanno indignato profondamente gli utenti del web. Gli interventi di Guendalina Tavassi contro Sonia Bruganelli, infatti, sono sembrati alquanto fuori luogo e colmi di rabbia e odio ingiustificati. In seguito, poi, l’influencer è passata ad accusare Antonella Fiordelisi. Per tutta la durata della puntata, Guendalina ha definito la concorrente con il suo solito appellativo “Tontonella” o “Lacrimella”.

Una volta scoperto che la giovane avesse nominato suo fratello, poi, la Tavassi ha voluto fare un appello al pubblico. Nello specifico, ha esortato i telespettatori a votare Edoardo, in modo da mandarlo in finale, dato che queste nomination sono finalizzate a questo. I concorrenti, infatti, non sapevano quale fosse lo scopo delle nomination, pertanto, tutti credono che la persona meno votata venga eliminata. Invece, lunedì prossimo scopriremo quale sarà il primo finalista ufficiale di questa edizione del reality show. Se fosse davvero Tavassi, Antonella sicuramente resterà di stucco. Non resta che attendere per vedere come andrà a finire.