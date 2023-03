Il Paradiso delle signore trama 23 marzo: soluzione drastica per Gloria

Nel corso della puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gloria sarà molto giù di corda. A tal riguardo, la donna arriverà a maturare la volontà di prendere una decisione molto drastica che la riguarda.

Intanto, al grande magazzino ci sarà un clima piuttosto teso. A seguito di tutto quello che è emerso nell’ultimo periodo, infatti, specie le veneri saranno molto provate. Ad ogni modo, Vittorio farà loro un discorso molto importante.

Gloria e la drastica decisione al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore rivela che sarà giunto il momento dell’inaugurazione della nuova attività di Ezio. A tale evento prenderanno parte sia Veronica sia Gloria e, inevitabilmente, il clima sarà piuttosto teso e imbarazzante. Proprio a seguito di tale evento, la Moreau sarà estremamente pensierosa. Ad un certo punto, infatti, si recherà da Armando e avrà con lui uno sfogo.

Durante questo momento di confidenze, la donna arriverà a fare una confessione inaspettata. Gloria, infatti, sta maturando l’idea di prendere una soluzione drastica per porre fine a tutta questa situazione che riguarda lei e Ezio. Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora si farà convincere dalla Frigerio ad aiutare per un’ultima volta Maria. Roberto, invece, avrà una bella illuminazione inerente un suo progetto.

Trama 23 marzo: Roberto ha un’illuminazione

Durante la puntata del 23 marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Landi riceverà un aggiornamento che metterà un po’ i bastoni tra le ruote al progetto che riguarda Mario. Ad un certo punto, però, l’uomo scorgerà Gemma vestita in abito da sposa. La donna ha indossato tale vestito in quanto deve esibirsi nel corso della sfilata per il lancio della nuova linea di abiti da sposa del Paradiso. Nel vedere questa scena avrà una specie di illuminazione.

Intanto, al grande magazzino ci sarà una grossa tensione. Tutti i dipendenti dello shopping center, infatti, saranno molto provati dagli ultimi accadimenti che si son verificati, specie a seguito dei recenti tradimenti e voltafaccia scoperti. Malgrado questo, però, Vittorio proverà a motivare nuovamente tutti nella speranza di risollevare il morale ai suoi dipendenti. A tal riguardo, li invoglierà a vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e a trarre il buono anche dalle situazioni apparentemente più complesse e incresciose. Servirà il suo discorso a tirare su il morale?