Un posto al sole, anticipazioni 5 aprile: Alberto ha le ore contate

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Samuel, Nunzio, Rossella e Diego cominceranno una corsa contro il tempo.

I quattro ragazzi, ora convinti che il Palladini sia il vero responsabile delle critiche al Vulcano, tenteranno di trovare una soluzione alternativa e di convincere Silvia a non vendere una parte del locale. Roberto intanto, nonostante Lara cerchi di portarlo totalmente dalla sua parte, tenterà di ritrovare la serenità con Marina

Un posto al sole anticipazioni: Alberto ha le ore contate

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Rossella ha scoperto tutto. Per questo motivo deve provare a salvare sua madre dal Palladini e assieme a Diego e Nunzio e Samuel deve trovare una soluzione per farla cambiare idea. Per farlo devono intervenire il più in fretta possibile. Ci riusciranno?

Intanto, Roberto ha tradito Marina e ha ceduto, purtroppo, al fascino di Lara. Complice la presenza di Tommaso e l’assenza della Giordano, il Ferri non ha saputo resistere e ora si sente in colpa per quanto è successo.

Anticipazioni: Roberto ha tradito Marina e Lara adesso ha campo libero

Nella puntata di Un Posto al Sole del 5 aprile 2023, Roberto dopo aver capito di aver commesso l’ennesimo errore proverà a riconquistare sua moglie appena tornata da Londra. L’impresa non sarà facile dato che Lara ha subito capito tutto e ora vuole provare a non farli avvicinare.

La Martinelli è tornata a Napoli con il solo obiettivo di riprnedersi il suo uomo e grazie alla presenza del piccolo Tommaso ci sta riuscendo perfettamente. Peccato, però che la Giordano è già pronta a metterla di nuovo nell’angolo. L’unica cosa che resta da capire è vedere se Lara Martinelli riuscirà a non dire nulla alla sua rivale o le spiffererà tutto.