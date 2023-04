Gf vip, “rissa sfiorata” dietro le quinte della finale: lo scoop, cosa è successo

A differenza di altre edizioni del GF Vip, quest’anno gli animi non si sono placati nemmeno per la finale.

I gieffini sono rimasti spaccati in due gruppi e le antipatie non sono svanite. Sembra addirittura che ci sia stata una lite post puntata che ha dello scandaloso A riportate lo scoop l’ex vippone Biagio D’anelli che ha fatto sapere nei dettagli ciò che è successo dietro le quinte del reality.

Rissa sfiorata dietro le quinte del GF Vip

Ieri dopo sei mesi è terminato il Grande Fratello Vip. Post puntata, quando tutti i lustrini, le paillettes e le luci si sono spente, c’è stata una rissa sfiorata tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi. Sì una lite molto accesa tra le due ragazze. Come riferisce il personaqgio sopra citato tra le due sono dovuti intervenire addirittura terze persone per evitare il peggio. Per adesso le due protagoniste di questa indiscrezione non hanno commentato la notizia.

Diciamo che se anche ci fosse stato un battibecco non sarebbe una grossa sorpresa. Antonella infatti ha continuato a punzecchiare la finalista anche durante l’ultima puntata del GF Vip. Interpellata da Alfonso Signorini, l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ha messo in dubbio i sentimenti della coppia lanciando una frecciata a dir poco stupefacente.

Micol e Antonella Fiordelisi ai ferri corti

Al momento non sappiamo se ciò che ha dichiarato Biagio sia realtà o meno. Quel che è certo è che Antonella e Micol più di una volta si sono scontrate anche in casa e i toni non sono mai stati placati.

D’altronde c’è anche da precisare che la Fiordelisi ha molto rosicato per la sua uscita a pochi giorni dalla finale e non lo ha nemmeno nascosto. Se questa notizia della rissa sfiorata sarebbe confermata questo dimostrerebbe quanto le due ex vippone davvero non si sopportano.