Isola dei famosi, tre concorrenti fanno dietro front e non partono: arrivati già i sostituti

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi 17 sta per prendere il via tra pochissimi giorni e il cast ufficiale è stato finalmente annunciato e tra i nomi dei concorrenti, c’è stata una sorpresa: i Jalisse hanno preso il posto di tre persone che erano state date per certe nel reality. Tuttavia, la situazione ha causato diverse polemiche.

Le sorelle Enardu sembravano essere state confermate come concorrenti, ma alla fine, è saltato tutto per loro, così come per Gianmarco Onestini, fratello di Luca, che ha da poco partecipato al Grande Fratello Vip. Si dice che tutti e tre non abbiano preso bene il cambio di programma, e a rivelare i retroscena è Deianira Marzano, che ha parlato di scene anche piuttosto accese.

Isola dei famosi 2023, 3 concorrenti ritirati

Ovviamente, non sappiamo con certezza se questa notizia è vera. Quel che è certo però è che in futuro non è esclusa nessuna partecipazioni per i tre nominati in precedenza. Infatti, non sarebbe la prima volta che dei concorrenti vengono fatti entrare nel reality dopo settimane dall’inizio. Al momento purtroppo non ci resta altro che attendere e scoprire cosa accadrà in questa edizione che ancora prima della partenza sta già facendo già molto discutere.

Ecco il cast completo di questa edizione

Come ben sanno gli informati anche quest’anno al timone de L’isola dei famosi troviamo Ilary Blasi accompagnata da Vladmir Luxuria e Enrico Papi. Direttamente dall’Honduras invece nel ruolo di inviato troviamo Alvin. In questi giorni è uscito anche il cast ufficiale con i nomi di tutti i concorrenti che sono pronti a mettersi in gioco in questo avventuroso reality: ecco la lista completa

I Jalisse (Alessandra Drusian e Fabio Ricci)

(Alessandra Drusian e Fabio Ricci) Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini

e Simone Antolini Marco Mazzoli

Paolo Noise

Marco Predolin

Christopher Leoni

Cristina Scuccia

Altri concorrenti che si uniranno al cast sono: