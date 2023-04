Mediaset perde una grande protagonista: Barbara D’Urso vicina all’addio

Nelle ultime ore in rete circola una strana e curiosa indiscrezione che ha messo in allarme molti fan di Barbara D’Urso. Nello specifico si parla di un possibile addio della presentatrice dalla rete Mediaset, con un probabile invito da parte delle rete concorrenziale.

Questo il gossip televisivo del momento che avrebbe preso piede con una sempre maggiore insistenza soprattutto dopo la pubblicazione di una foto social. Il riferimento è allo scatto Instagram postato da Barbara sul suo profilo e nel quale è immortalata con Lucio Presta, noto agente e marito di Paola Perego.

Barbara D’Urso a Ballando con le stelle?

Lo scatto pubblicato da Barbara D’Urso nelle scorse ore assieme a Lucio Presta non è passato affatto inosservato. Infatti, questo dimostrerebbe che tra la conduttrice il manager è pace fatta ma confermerebbe anche che qualcosa bolle in pentola. Nel dettaglio si parla di un approdo di Barbara nella giuria di Ballando con le Stelle, ma al posto di chi al posto della giornalista Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima, in realtà, in merito ha già replicato spiegando di essere ancora all’oscuro di tutto e preferendo non aggiungere nulla di più rispetto ai possibili sostituti. Ma cosa c’è invece di vero dietro l’approdo di Barbara d’Urso nello show di Rai1?

Secondo il Quotidiano Nazionale Barbarella potrebbe approdare nel programma di Milly Carlucci senza lasciare Mediaset. Questa sarebbe una soluzione comoda per la presentatrice che potrebbe ritornare a rifrequentare gli studi Rai e darsi una nuova opportunità dato che ormai i suoi talk sulla rete del Biscione non sembrano più decollare come un tempo.

Le possibili opzioni