Uomini e Donne oggi, puntata oggi 5 aprile 2023: Gianni smaschera Nicole

Oggi è andata in onda una nuova puntata di Ued. I telespettatori hanno continuato ad assistere alla scelta di Lavinia che ha portato a casa Alessio Corvino. Largo spazio anche a Riccardo, Armando e Nicole.

Gianni contro la tronista Nicole

Dopo aver concluso il percorso di Lavinia si è passati alla tronista Nicole. La bionda durante la sua nuova esterna ha preferito non baciare Cristian, dicendosi anche pentita di aver dato un bacio sia ad Andrea che a Carlo.

A scagliarsi contro di lei ci ha pensato Gianni Sperti. L’opinionista ha accusato sia lei che Andrea di parlare di nascosto all’interno dello studio. Quest’ultimo inoltre conclude dicendo che non sia giusto che si parlino a distanza senza far sapere agli altri cosa si dicono.

Anticipazioni: Nicole e Roberta ai ferri corti

La puntata di domani Uomini e Donne di Maria De Filippi comincia proprio parlando del trono di Nicole Santinelli. La tronista ha portato in esterna Cristian e ha rivelato a sorpresa che é lui il corteggiatore che l’ha presa di più. Nonostante ciò, con lui non é scattato il bacio a differenza di quanto successo nelle scorse esterne sia con Andrea Foriglio che con Carlo Alberto Mancini, che in effetti sembravano essere i suoi preferiti, visto anche quante volte li ha portati in esterna.

Quando glielo hanno fatto notare, Nicole si è giustificata dicendo che forse ha sbagliato a baciarli subito. A questo punto è intervenuta Roberta Di Padua, la quale non ha perso occasione per attaccarla, utilizzando vocaboli molti offensivi, infatti volgarmente le ha dato della “freg*a moscia”.

Non contenta la dama di Cassino ha criticato anche i corteggiatori spiegando che tutto quello che Nicole chiede loro fanno. Da qui è nata un’accesa lite tra le due donne che se le son dette di tutti i colori.