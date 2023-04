Belen Rodriguez, fan fa una richiesta assurda: la mamma della showgirl crea il caos (FOTO)

Belen Rodriguez è un personaggio molto in voga sui social, pertanto, è spesso esposta a un numero considerevole di critiche. In queste ore, però, a generare il caos è stata una particolare richiesta assurda di un fan.

Una persona che segue la showgirl, infatti, ha lasciato un commento alquanto strano al di sotto dell’ultimo post di Instagram pubblicato dalla donna. Le sue parole, però, non sono affatto piaciute alla mamma della Rodriguez, che ha prontamente risposto per le rime.

La richiesta assurda di un fan di Belen

La mamma di Belen Rodriguez ha discusso via social con un fan di sua figlia che ha fatto una richiesta piuttosto bizzarra. La persona in questione, infatti, ha commentato al di sotto dell’ultimo post della donna chiedendole un “favore”. Nello specifico, tale individuo ha detto di avere un cugino in Argentina che sta facendo molta fatica a trovare un lavoro. Per tale motivo, ha chiesto alla showgirl di dire a tutti che sia un suo parente, in modo che si faccia strada nel mondo della tv argentina.

In seguito, poi, la persona in questione ha anche lanciato una stoccata ai parenti di Belen. A tal riguardo, ha detto che, dopotutto, è ciò che ha fatto anche con i suoi familiari. Se essi lavorano in tv e sui social è solo grazie alla Rodriguez. Quest’ultima non è intervenuta per replicare, ma ci ha pensato la madre della donna ad intervenire. Veronica Cozzani, infatti, ha sbottato duramente contro l’utente in questione.

La mamma della Rodriguez sbotta e mette tutti a tacere

La mamma di Belen Rodriguez ha preso di petto il fan che ha avanzato tale richiesta e lo ha invitato a provare lui stesso a diventare famoso, in modo da non andare ad elemosinare favori ad estranei. Gli sfoghi di Veronica, però, non sono finiti qui. La protagonista, infatti, ha replicato anche ad altri commenti alquanto velenosi su sua figlia. Nello specifico, al di sotto del post in questione sono numerose le persone che hanno accusato la showgirl di aver adoperato Photoshop o un qualunque altro sistema di modifica delle foto.

La Cozzani, però, è intervenuta smentendo categoricamente queste insinuazioni. In particolare, infatti, ha detto che sua figlia ha un corpo splendido, pertanto, non necessita affatto dell’utilizzo di questi mezzi per modificare quella che è. Per adesso Belen non ha parlato in prima persona. Non resta che attendere per vedere se lo farà.