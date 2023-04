Uomini e Donne spoiler 6 aprile: un grande ritorno tra gli over, lite tra Nicole e Roberta

La puntata del 6 aprile di Uomini e Donne proseguirà da dove si è interrotta quella di ieri. Per tale ragione vedremo che si continuerà a parlare della tronista Nicole. La ragazza è uscita con Cristian e, malgrado i due siano stati molto bene, non c’è stato un bacio tra loro.

Nel corso della messa in onda odierna vedremo che sulla faccenda interverrà anche Roberta Di Padua, la quale attaccherà pesantemente la tronista. Al trono classico, poi, tornerà una coppia molto discussa nell’ultimo periodo.

Liti al trono classico di Uomini e Donne

Nella puntata del 6 aprile di Uomini e Donne vedremo che si continuerà con il dialogo tra Nicole e Cristian. Ad un certo punto, poi, sulla faccenda interverrà anche Roberta Di Padua. Quest’ultima insulterà la tronista e le dirà di essere davvero moscia caratterialmente. Le due, dunque, avranno un diverbio piuttosto concitato. Per quanto riguarda l’altro tronista, invece, Luca uscirà con due ragazze.

Con una le cose andranno piuttosto bene. Lei è una ragazza che il tronista conosceva già, ma tra loro non c’è mai stato niente di serio. Per quanto riguarda l’esterna con l’altra ragazza, invece, le cose andranno in maniera del tutto diversa. Chiara, questo è il nome della giovane in questione, sarà piuttosto fredda in esterna. Questo porterà Luca a farle delle domande e a chiederle il motivo del suo comportamento. A quel punto, allora, la giovane ammetterà che al primo appuntamento non è solita esternare così tanto le sue sensazioni e aprirsi.

Spoiler 6 aprile: un grande ritorno tra gli over

In studio, però, tutti saranno dalla parte di Luca. Nella putata di Uomini e Donne del 6 aprile, infatti, vedremo che di aprirà una discussione piuttosto accesa. Ad un certo punto, il clima si farà così teso al punto che la corteggiatrice deciderà di abbandonare lo studio. Luca dirà di non essere intenzionato ad andare a riprenderla. Tra loro, dunque, è tutto finito qui? Tornando al trono over, invece, nel programma torneranno anche Alessandro e Pamela.

I due erano usciti dal programma un po’ di tempo fa in quanto intenzionati a conoscersi lontano dalle telecamere. A distanza di così poco tempo, però, sono già sorti dei problemi legati all’incompatibilità caratteriale. I due sembreranno vicini a voler chiudere la loro storia, ma alla fine cambieranno idea. Grazie anche all’intervento di Maria De Filippi si daranno una nuova chance.