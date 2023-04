Alfonso Signorini ferma tutto: il grande gesto per Berlusconi. “Situazione gravissima”

Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano nella giornata di ieri a causa di un forte affaticamento respiratorio, rivelatosi poi un’infezione polmonare. Le condizione dell’ex Presidente del Consiglio sembrerebbero essere molto gravi, tanto che il portale “Dagospia” ha rivelato che tutti i suoi cinque figli – Marina, Luigi, Barbara, Piersilvio ed Eleonora – sono corsi al suo capezzale.

Con loro, anche il fratello Paolo Berlusconi e la giovane moglie Marta Fascina. A quanto pare, la situazione sarebbe veramente preoccupante, tanto che un’altra persona molto vicina all’imprenditore avrebbe deciso di mettere in pausa ogni impegno. Si tratta di Alfonso Signorini…

Il grande gesto di Alfonso Signorini per Silvio Berlusconi

Il conduttore televisivo e giornalista aveva organizzato una festa per il suo compleanno con tutti i partecipanti del GF Vip di questa edizione per il prossimo sette aprile. Un party che viste le condizioni dell’ex Premier si trova costretto a rimandare per rispetto e soprattutto per stargli accanto.

A riportare la notizia il noto esperto di gossip Alessandro Rosica sul suo profiulo ufficiale instagram. Quest’ultimo ha fatto sapere quanto segue: Sospesa la grandissima festa di Alfonso Signorini prevista per domani, giovedì 6. Tra i motivi principali ci sarebbero le condizioni non proprio tranquille di Berlusconi attualmente in ospedale”.

Il legame che lega il conduttore a l’ex Premier

Alfonso Signorini e Silvio Berlusconi sono legati da un grande rapporto sia lavorativo che di amicizia. Una stima e un bene reciproco che li unisce da tantissimi anni.

Alcuni anni fa Alfonso, intervistato da Francesca Fagnani agli albori del programma di Rai 2 diventato poi cult “Belve“, aveva dichiarato che sarebbe ‘morto‘ per Berlusconi, il quale gli era stato immensamente vicino durante il lutto per la morte di sua madre, avvenuta nel 2011. Per questo motivo, adesso il conduttore ha deciso ora di stargli accanto in questo momento difficile