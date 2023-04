Silvio Berlusconi, nuovi aggiornamenti: “ipotesi grave patologia del sangue”. Ancora in terapia intensiva

E’ passata la prima notte nel reparto di terapia intensiva per Silvio Berlusconi, ricoverato nella giornata di ieri al San Raffaele di Milano per problemi cardiovascolari.

Al momento non ci sono notizie ufficiali, in attesa di un possibile bollettino medico che dovrebbe arrivare proprio nella giornata odierna.

Silvio Berlusconi come sta oggi? Ultimi aggiornamenti

Nella giornata di ieri la notizia del suo ricovero ha allarmato tutti, dalla famiglia ai grandi esponenti della politica. Le condizioni di Silvio Berlusconi almeno fino al tardo pomeriggio di ieri sono sembrate stabili fino a quando intorno alle 20.00 le sue condizioni sono apparse peggiorate.

A lanciare l’allarme Dagospia che ha annunciato l’arrivo dei figli al suo capezzale. Si si è parlato addirittura di capezzale…. Al momento a l’ex Premier è stata riscontrata una polmonite bilaterale tanto grave da portarlo in terapia intensiva. Ma come sta oggi Silvio?

Stando alle ultime news sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, si legge su RaiNews, le sue condizioni sarebbero delicate ma stazionarie. A parlare questa mattina è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, il quale ha commentato al Tg1 mattina: Il presidente Berlusconi ha riscontrato una infezione postuma di qualcosa che già aveva. Era stato ricoverato per accertamenti, mi risulta che abbia passato una notte tranquilla e nelle prossime ore capiremo l’evoluzione.

Ipotesi grave malattia del sangue, possibile leucemia

Intanto, rispetto alle presunte cause che avrebbero portato al ricovero di Berlusconi in terapia intensiva, si è vociferato di possibili problemi ematici che starebbero destando non poca preoccupazione. Al momento non si hanno certezze e nelle prossime ore sarà il suo medico a poter fornire ulteriori informazioni. Sulle voci di una presunta leucemia, Barelli ha commentato: “Non posso entrare in merito così specifico. Non mi risulta quello che dicono sulla leucemia. Tutto il mondo è preoccupato per Berlusconi, che lascia il segno della sua attività. Oggi ci sarà un bollettino medico che mi auguro dia sollievo. E’ molto vicino alla sua famiglia. Pensa a Forza Italia e al futuro del Paese.”