Soleil Sorge fa un racconto scioccante a Back to School, Panicucci basita: “Non fatelo mai”

Ieri, mercoledì 5 aprile, è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Back To School con Federica Panicucci. Tra i ripetenti c’era anche Soleil Sorge. Quest’ultima, però, nel corso del suo esame, ha fatto delle confessioni davvero inaspettate.

La giovane ha raccontato di non essere mai stata un’allieva modello da bambina. In più occasioni, infatti, si è trovata a scontrarsi con i suoi insegnanti. Proprio a tal riguardo, ha confessato di aver fatto una cosa che ha spiazzato tutti.

Il racconto shock di Soleil Sorge

Soleil Sorge non è riuscita a superare l’esame di quinta elementare a Back to School. La giovane influencer è stata l’unica a rispondere in maniera errata a quasi tutte le domande che le sono state poste. Per tale ragione, non ha passato il turno e dovrà tornare nella prossima puntata. Ad ogni modo la cosa che ha generato maggiore sgomento, però, non è questa. In particolar modo, infatti, a scaldare gli animi sia in studio sia da casa è stata una confessione spiazzante che ha fatto.

Poco prima di sedersi al banco dinanzi la commissione, infatti, la ragazza ha svelato di essere stata molto dispettosa da bambina. Specie a scuola dava il peggio di sé. Non studiava tanto, si ribellava alle imposizioni degli insegnati, pertanto, è arrivata a compiere anche un gesto clamoroso. Dopo essere stata pesantemente redarguita dalla sua maestra dell’epoca, infatti, Soleil andò dietro di lei di nascosto con una forbice e le tagliò tutta la treccia di capelli che aveva.

Soleil rimandata a Back to School

Dinanzi questo racconto fatto da Soleil Sorge a Back to School tutti sono rimasti a bocca aperta. La stessa Federica Panicucci è stata costretta ad intervenire per fare una precisazione. La conduttrice, infatti, ci ha tenuto ad esortare tutte le persone all’ascolto, specie i più piccoli, a non compiere assolutamente gesti simili e a non emulare il comportamento di Soleil, che è stato estremamente sbagliato.

In molti, però, si sono scagliati contro il programma per la tipologia di messaggio che è stato fatto passare. Molto probabilmente, per tanta gente sarebbe stato meglio tagliare quella parte e non mostrare al pubblico questo contenuto. In ogni caso, Soleil tornerà nel programma anche nella puntata di mercoledì prossimo. Non resta che attendere per vedere se, questa vota, sarà più preparata e supererà l’esame.