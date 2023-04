“Silvio Berlusconi è gravissimo in ospedale. I figli giunti al capezzale”: ultimi aggiornamenti

Sembra che le condizioni di Silvio Berlusconi siano peggiorate in da un momento all’altro e in questi istanti i figli sono al suo capezzale. Nella giornata di oggi, mercoledì 5 aprile, è trapelata la notizia secondo cui il politico è stato messo in terapia intensiva dopo essere stato colpito da una seria patologia polmonare.

In un primo momento, i medici e alcuni dei suoi colleghi avevano in qualche modo rassicurato l’opinione pubblica rispetto alle sue condizioni di salute, ma sembra che nel giro di una manciata di ore la situazione si sarebbe aggravata.

Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele di Milano: peggiorate le condizioni

A riportare gli ultimi aggiornamenti Dagospia che ha fatto sapere che in queste ore all’ospedale San Raffaele di milano sono giunti anche i figli. Perché, sì, di capezzale a questo punto si è iniziato a parlare. Oltre a Pier Silvio Berlusconi, anche Marina, Barbara ed Eleonora sarebbero in queste ore accanto al loro padre.

Al fianco del leader di FI ci sarebbe ovviamente anche la compagna Marta Fascina, che l’ha accompagnato in mattinata presso la struttura ospedaliera . Almeno per il momento non sarebbe invece ancora arrivata la fedelissima licia Ronzulli. Insomma, al momento questa è la drammatica situazione di Silvio Berlusconi.

I primi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex Premier

Appena è iniziata a diffondersi la drammatica notizia dello spostamento in terapia intensiva per il politico sono stati tanti gli esponenti del mondo della politica a esprimere sui social parole di affetto.

Tra gli altri, oltre a Matteo Salvini e Daniela Santanché c’è stato spazio anche per Antonio Tajani, l’attuale ministro degli Esteri, che in mattinata aveva raccontato che Berlusconi era vigile e stabile e sotto effetto di terapia antibiotica. Ricordiamo di nuovo che Silvio Berlusconi è stato colpito da una polmonite bilatera acuta, questa la diagnosi dopo le crisi respiratorie avute in precedenza.