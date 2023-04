Un posto al sole, anticipazioni 6 Aprile 2023: per Filippo ore drammatiche, Renato nasconde la sua malattia

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Diego, Samuel e Nunzio proveranno tutti i modi per non far cedere il 50% delle quote di Silvia sul Vulcano a Alberto. Intanto per Filippo saranno ore molto drammatiche.

Un ricordo del passato, molto doloroso, lo metterà davanti a una scelta molto difficile. Renato invece deciderà di chiedere aiuto per non far scoprire a nessuno che la sua casa è in disordine. Ma andiamo a vedere nei dettagli cosa vedremo

Un posto al sole anticipazioni: tutti contro Alberto, Filippo distrutto

La figlia di Silvia e i suoi amici dopo aver scoperto che dietro il boicottaggio del caffè Vulcano c’è lo zampino di Alberto proveranno in tutti i modi a convincere la Graziani a non cedere le proprie quote.

Il Palladini ha giocato sporco e Silvia non può perdere tutto proprio adesso. Nella puntata in onda il sei aprile, tutti continueranno la corsa contro il tempo, per fornire alla donna una valida alternativa alla vendita del 50% delle quote, prima dell’appuntamento dal notaio.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno sapere che la puntata sarà molto pesante anche per Filippo. Il Sartori sarà travolto da un ricordo molto doloroso. Si tratta di qualcosa che riguarda il suo passato che gli farà così male tanto da avvilirlo e sconvolgerlo, da dover prendere una decisione difficile e complessa…

Renato nasconde la sua ossessione

Renato continua a tenere nascosto a tutti il suo segreto. Il Poggi non ha rivelato a nessuno di essere diventato una sorta di accumulatore seriale. Abbiamo infatti scoperto che il papà di Niko, da tempo non riesce a tenere in ordine la sua casa ed è per questo che è rimasto incantato da Rosa. L’uomo ha paura che Giulia possa scoprire tutto. Cosa succederà?