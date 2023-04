Mara Venier, furia in diretta con l’ospite: cala il sipario in studio

Anche oggi nel giorno di Pasqua è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Nel corso della diretta, la conduttrice però ha avuto un duro sfogo con l’ospite.

Al centro della chiacchierata anche il tema della violenza sulle donne. Maria Venier ha ricevuto nel suo salotto Sandra Milo e durante l’intervista, l’attrice si è lasciata andare a frasi e esternazioni a dir poco inaccettabili.

Il racconto scioccante di Sandra Milo a Domenica In

Mara Venier ha iniziato la conversazione con Sandra parlando della sua carriera e del suo unico grande amore, Federico Fellini. Ai tempi, la Milo era sposata e, quando Mara le ha chiesto cosa ne pensasse il marito di questa relazione clandestina con lo storico regista, questa è stata la sua risposta tra le risate generali: “Mica glielo raccontavo, mi avrebbe massacrato di botte, che già ne avevo prese abbastanza”.

Subito dopo la Milo ha raccontato anche un episodio che le ha cambiato la vita, dove ancora oggi porta i danni delle percosse subite dall’ex compagno. Milo Ergas, sospettava di una presunta relazione con il collega Enrico Maria Salerno e quindi ad ogni occasione l’uomo andava in escandescenza. In questa le ha suonato tante botte da farle perdere l’uso dell’udito, rompendole la mascella.

Mara Venier non ci sta e sbotta con l’ospite

Sandra Milo parla di “perdono” e di risolvere il problema alla radice ovvero educando le persone al rispetto. Ma Mara Venier, molto sensibile su questo tema è andata all’attacco: “No scusa Sandra, queste persone devono andare in galera, su questo bisogna essere chiari. Tu credi nel perdono, io ti dico che devono andare in galera”.

Parole forti e anche condivisibili quelle della Venier che ha raccolto un grande applauso da parte del pubblico presente in studio. Poi la puntata è scivolata via senza ulteriori scossoni. Anzi la Venier ha voluto sottolineare la sua lunga amicizia con Sandra Milo festeggiando il compleanno dell’attrice in studio con tanto di torta. La Milo è apparsa quasi commossa per la sorpresa della Venier che ha stupito e non poco l’attrice e i suoi figli presenti in studio.