Uomini e donne anticipazioni: Nicole via dal trono? Spunta il Video che inchioda la tronista e Andrea

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne è accaduto davvero di tutto. Oltre ad Armando Incarnato che è stato accusato di avere un manager e di prendere in giro tutti, anche la tronista Nicole è stata al centro dell’attenzione.

In particolar modo a far scattare la polemica Riccardo Guarnieri che ha notato qualcosa di strano mentre la tronista e il suo corteggiatore Andrea ballavano.

Uomini e donne anticipazioni: Nicole e Andrea beccati! E adesso?

Andrea Foriglio e Nicole Santinelli sono stati accusati di aver preso in giro tutti. Nello specifico a finire sotto attacco la tronista… I due si sono scambiati un bigliettino durante un ballo. La tronista attualmente in carica a Uomini e Donne non l’ha detto alla redazione e ovviamente questo è assolutamente vietato.

Da qui Nicole è stata ripetutamente attaccata da tutti, in primis da Gianni Sperti, che aveva già notato qualcosa di strano tra la trentenne romana e il corteggiatore Andrea e poi da Riccardo che ha denunciato l’accaduto. Anche Roberta Di Padua si è immischiata nella questione e possiamo dire ne è scattata una forte discussione. Ma cosa c’era scritto sul biglietto?

Durante un ballo, Andrea Foriglio ha passato di nascosto un biglietti a Nicole, sul quale c’era scritto qualcosa come: “Devi credermi stronxa”. Il corteggiatore evidentemente alludeva al fatto che Nicole mettesse in dubbio la sua sincerità.

Cosa succederà adesso ala tronista?

Da quando il video incriminato è stato pubblicato in rete, i fan di Uomini e donne si sono scatenati sul web. Dando uno sguardo ai commenti tutti hanno criticato l’atteggiamento della tronista, poco rispettoso e soprattutto menefreghista nei confronti della redazione.

Inoltre, molti fan hanno anche sostenuto che la giovane non è piaciuta fin dall’inizio della presentazione. Molti credono che sia falsa e che il suo percorso può finire anche in questo momento. Insomma, tutti vogliono che Maria la mandi a casa suibito!