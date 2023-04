Un Posto al sole spoiler: Micaela incastra Alberto, Clara una furia

Continua il grande successo di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che nei prossimi episodi non mancheranno i colpi di scena. Nel dettagli al centro della trama troveremo Alberto che ancora una volta si troverà in grossi guai. L’avvocato sarà però incastrato da Micaela che lo metterà davanti al fatto compiuto.

Clara scoprirà tutto e prenderà di conseguenza una decisione importante. Ci sarà ampio spazio anche per Damiano che continuerà a essere nei pensieri di Rosa e di Viola, sebbene quest’ultima abbia scelto di restare con suo marito.

Un posto al sole anticipazioni. Alberto e Diana filmati da Micaela

Le aticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che Alberto sarà amareggiato per la fine della sua relazione con Diana e il suo atteggiamento potrebbe finire per insospettire Clara. Ad acuire i dubbi nella compagna di Palladini arriverà Micaela che rischierà di mettere in seria discussione la storia d’amore di Alberto.

La ragazza, infatti, sarà in possesso di un video girato al Vulcano in cui si vedrà Palladini in atteggiamenti ambigui con Diana. Le scene riprese dalla gemella arriveranno direttamente nelle mani della fidanzata, che sarà furiosa e si renderà conto di essersi solo illusa..

Lara parte all’attacco con il Ferri, Damiano vicino a Viola

Purtroppo, gli spoiler ci fanno sapere che anche il rapporto tra Marina e Roberto è sempre più in crisi. Il Ferri ha tradito la Giordano ma nello stesso tempo ha capito il suo errore e adesso vuole rimediare. Proprio nel momento in cui la coppia sta provando a trovare il suo equilibrio ecco che la Martinelli tornerà all’attacco con un suo piano malvagio, stravolgendo di nuovo i due sposini. Infine, anche Damiano tornerà protagonista.

Il poliziotto, infatti, continuerà a essere nei pensieri di Rosa. Viola, invece, proverà in tutti i modi ad andare avanti con la sua vita con Eugenio, ma non sarà facile. A peggiorare la situazione ci sarà un incontro con Damiano che metterà in discussione i suoi sentimenti.