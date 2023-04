Noemi Bocchi naufraga all’Isola dei Famosi? Vladimir Luxuria spiazza tutti

Nel corso di una recente intervista su Nuovo Tv, Vladimir Luxuria ha fatto delle confessioni spiazzanti sul reality show incentrato sulla sopravvivenza. Nello specifico, infatti, l’opinionista ha parlato dell’ipotesi di vedere Noemi Bocchi come naufraga dell’Isola dei Famosi.

La protagonista dell’intervista ha ammesso che questo sarebbe davvero un colpaccio per i pian alti di Mediaset. Vedere Ilary Blasi riuscire a destreggiarsi nella conduzione del programma, al cui interno ci sarebbe la nuova compagna del suo ex sarebbe un evento davvero esilarante. Ma questo potrebbe mai accadere?

Luxuria su Noemi Bocchi all’Isola dei Famosi: la proposta bomba

Noemi Bocchi potrebbe davvero diventare una naufraga dell’Isola dei Famosi? Questa sarebbe una notizia davvero sconvolgente che, sicuramente, garantirebbe all’azienda uno share davvero elevato e assicurato. Vladimir Luxuria, infatti, ha ammesso che, se i vertici del programma voglio fare davvero il colpaccio, dovrebbero chiedere proprio a lei di entrare a far parte del programma, anche in corso d’opera.

Al momento, però, non ci sono affatto trattative in atto e non si sa neppure quale sarebbe la reazione di Ilary Blasi sulla faccenda. Ad ogni modo, sarebbe davvero entusiasmante vedere come la presentatrice riuscirebbe a destreggiarsi e a cercare di mantenere la calma in una situazione del genere. Inoltre, c’è anche da capire se, per tutta la durata del reality show, la Blasi si lascerà scappare qualche commento su quanto accaduto con Totti.

Vladimir svela: battute su Ilary e Totti e questione Enrico Papi

Vladimir Luxuria ha ammesso che farà molta fatica a cercare di non scherzare sulla faccenda con la padrona di casa. Tra lei e Ilary c’è un rapporto molto complice e goliardico, pertanto, fare delle battute sulla sua vita sentimentale sarebbe per Luxuria inevitabile. Tuttavia, farà il possibile per contenersi e per non mettere in imbarazzo la presentatrice. Ad ogni modo, in attesa di sapere se, effettivamente, Noemi Bocchi possa mai diventare una naufraga dell’Isola dei Famosi, cosa alquanto difficile, Luxuria ha fatto altre confessioni.

L’opinionista ha detto di essere molto felice di intraprendere questa avventura al fianco di Enrico Papi. Quest’ultimo, inoltre, non è stato vittima di una retrocessione, anzi. Il mondo della tv è ciclico, pertanto, c’è un momento per tutti. Basti pensare a Mara Venier e Nicola Savino che, per un periodo della loro vita, hanno svolto il ruolo di opinionisti o giudici, per poi diventare stimati conduttori